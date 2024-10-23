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Російського посла можуть вислати з Польщі? Заява Сікорського

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російського посла можуть вислати з Польщі? Заява Сікорського
Радослав Сікорський заявив, що Росія веде проти Польщі гібридну війну
фото з відкритих джерел

Сікорський розповів, що Польща вже запровадила обмеження для пересування російських дипломатів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив можливості висилки російського посла у відповідь на диверсії, здійснені Росією. Про це повідомляє TVP Info.

За словами очільника МЗС, Росія веде проти Польщі гібридну війну, яка включає дезінформаційні кампанії, кібератаки на державні структури та підприємства, незаконні перетини кордону та диверсійні дії на території країни.

Сікорський зазначає, що Варшава вже запровадила обмеження для пересування російських дипломатів. Це ускладнить здійснення дій, які не відповідають їхньому дипломатичному статусу.

«Якщо ми вишлемо посла, вони, звичайно, зроблять те саме. Поки що цього не сталося, але якщо диверсії триватимуть, цього не можна виключати», – сказав Сікорський.

Нагадаємо, що у місті Познань буде закрито російське консульство. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Сікорський наголосив, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території, тому було ухвалено рішення про закриття російського генконсульства в Познані.

Теги: МЗС росія Польща посол посольство росіяни

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