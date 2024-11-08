США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України

Міллер зауважив, що «відповідь на агресію Росії є не лише відповіддю США»

Сполучені Штати працюють над тим, щоб дати належну відповідь на розгортання військ КНДР біля кордону України. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

«Ми консультуємося з нашими партнерами з приводу належної відповіді на розгортання солдатів з Північної Кореї у Курській області», – зазначив Міллер.

Також він зауважив, що «відповідь на агресію Росії є не лише відповіддю США».

«Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну і ми надалі підтримуватимемо її на полі бою», – запевнив Міллер.

Нагадаємо, США звернулися до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) із закликом припинити дії, що можуть підвищити ризик конфлікту з Південною Кореєю. Така заява була зроблена у відповідь на підрив прикордонних доріг, здійснений Північною Кореєю.

За його словами, він провів телефонні переговори з Пхеньяном і під час розмови закликав північнокорейську сторону повернутися до дипломатії.

«Ми уважно стежимо за ситуацією в КНДР у тісній координації з нашими союзниками в Республіці Корея. Ми продовжуємо закликати КНДР знизити напруженість і припинити будь-які дії, які можуть збільшити ризик конфлікту, і ми закликаємо КНДР повернутися до діалогу та дипломатії», – сказав він.