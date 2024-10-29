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Підсанкційний росіянин Усманов збирається знову очолити Міжнародну федерацію фехтування

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Підсанкційний росіянин Усманов збирається знову очолити Міжнародну федерацію фехтування
Кандидатуру Усманова підтримали 103 національні федерації

Усманов перебуває у санкційних списках ЄС, США, України, Канади, Австралії, Швейцарії, Великої Британії та Японії

Підсанкційний російський олігарх, близький до диктатора Володимира Путіна, Алішер Усманов став одним із кандидатів на посаду президента Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Його єдиним суперником буде швед Отто Дракенберг.

Вибори керівника FIE відбудуться 30 листопада на конгресі організації у Ташкенті (Узбекистан)

Кандидатуру Усманова підтримали 103 національні федерації, тоді як Дракенберга – лише Федерація фехтування Швеції. Зокрема, кандидатуру підсанкційного олігарха підтримали Молдова, Південна Корея, Греція, Ізраїль, Ісландія, Румунія та Болгарія.

Нагадаємо, Усманов у 2022 році пішов з посади президента Міжнародної федерації фехтування після того, як Європейський Союз наклав на нього санкції. Також Усманов через підтримку російської агресії перебуває у санкційних списках Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, України, Австралія, Нової Зеландії та Японії.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Теги: Велика Британія Ірина Вінер-Усманова Фехтування санкції війна

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