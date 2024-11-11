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На Курщині російські війська розстріляли полонених захисників: реакція Лубінця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Курщині російські війська розстріляли полонених захисників: реакція Лубінця
Росіяни не вперше вбивають полонених українців
фото з відкритих джерел

Омбудсмен направив листи до міжнародних організацій щодо чергового злочину окупантів

У соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«За інформацією, яка шириться в інтернеті, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині», – написав він.

Омбудсмен наголосив, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насильства. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

Лубінець повідомив, що направив листи до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього злочину.

«Міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії! Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя», – написав він.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою.

Як відомо, на Донеччині окупанти вбили шістьох полонених бійців Збройних сил України. Раніше стало відомо, що росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового.

Крім того, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. 

До слова, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.

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Теги: окупанти війна Лубінець Курщина росія вбивство

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