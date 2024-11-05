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Google прокоментував публікацію карт із військовими об'єктами України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Google прокоментував публікацію карт із військовими об'єктами України
Керівник Центру протидії дезінформації заявив, що Google опублікував оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем
фото з відкритих джерел

За словами пресслужби корпорації, опубліковані супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походили із загальнодоступних джерел

Супутникові знімки з оборонною інфраструктурою України, нанесені на оновлені карти, було зроблено понад рік тому та взято із загальнодоступних джерел. Про це повідомила пресслужба Google в коментарі «Економічній правді».

«Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел – ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами», – йдеться в повідомленні.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Google опублікував оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем. Пізніше компанія пообіцяла виправити цю ситуацію.

За словами Коваленка, Україна звернулася до офісу Google, щоб виправити ситуацію, адже ворожі пабліки вже почали активно поширювати ці знімки. Пізніше керівник Центру протидії дезінформації заявив, що лише після публічної реакції представники Google зв'язалися з українською стороною.

До слова, Meta розпочала створення власної пошукової системи на базі штучного інтелекту, яка надаватиме актуальні дані про останні події через чат-бот Meta AI.

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Теги: Google війна Україна

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