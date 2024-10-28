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Трамп під час мітингу у Нью-Йорку дозволяв собі грубі висловлювання та образи опонентів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Трамп під час мітингу у Нью-Йорку дозволяв собі грубі висловлювання та образи опонентів
Трамп на власному мітингу дозволив жорсткі висловлювання
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп провів передвиборчий мітинг у Нью-Йорку

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на мітингу в Madison Square Garden у Нью-Йорку в неділю, де його соратники розпочали захід з низки грубих і расистських висловлювань. Про це повідомило агентство Reuters.

Як зазначає видання, Трамп сподівався використати цю знакову платформу для висловлення критики на адресу кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс. Проте штат востаннє підтримав республіканського кандидата на президентських виборах у 1984 році.

У своїй промові Трамп не раз згадував про наміри зупинити нелегальну імміграцію та депортувати мігрантів, яких він описав як «жорстоких та кровожерливих злочинців».

«У перший день я розпочну найбільшу програму депортації в історії США. Я врятую кожне місто та містечко, яке було захоплене», – заявив Трамп.

Трамп назвав Гарріс «людиною з дуже низьким IQ», що викликало оплески серед його прихильників завдяки його жорсткій риториці стосовно мігрантів. Він також пообіцяв заборонити міста-притулки, які відмовляються співпрацювати з федеральним урядом щодо імміграційного законодавства, і планує скористатися законом 1798 року про «чужих ворогів» для депортації іммігрантів із кримінальним минулим.

Мітинг проходив за участі відомих особистостей, включаючи колишнього реслера Халка Хогана, екс-мера Нью-Йорка Руді Джуліані та синів Трампа, Еріка і Дональда-молодшого. Деякі виступи містили расистські та мізогінні коментарі.

Колишній адвокат Трампа Джуліані безпідставно звинуватив Гарріс у підтримці «терористів» у конфлікті між Ізраїлем і Палестиною. Комік Тоні Хінчкліфф використовував образливу лексику, зокрема жартував про те, що латиноамериканці «люблять робити дітей», і назвав Пуерто-Рико «плаваючим островом сміття».

Пуерто-риканський співак Рікі Мартін опублікував відео з цими коментарями у своєму Instagram, написавши іспанською: «Ось що вони думають про нас».

Даніель Альварез, старший радник кампанії Трампа, заявила агентству Reuters, що жарт про Пуерто-Рико «не відображає погляди президента Трампа чи його кампанії».

Хоча пуерториканці є громадянами США, мешканці острова не мають права голосувати на загальних виборах у країні. Однак мільйони пуерториканців, які переїхали на материкову частину США, мають право голосу, зокрема в Пенсильванії, важливому штаті для цих виборів.

Тим часом Гарріс у неділю відвідала пуерто-риканський ресторан у Філадельфії, найбільшому місті Пенсильванії. Вона опублікувала відео в соціальних мережах, пообіцявши «інвестувати в майбутнє Пуерто-Рико» як президентка.

Кампанія Гарріс надіслала електронного листа, в якому зазначила, що мітинг у Madison Square Garden «відображає ту ж небезпечну, роз'єднувальну та принизливу риторику», яку поширює Трамп.

Нагадаємо, лауреати премії «Оскар» Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо відкрито висловили свою підтримку кандидатці на пост президента Сполучених Штатів Америки Камалі Гарріс.

Нагадаємо, раніше видання Time написало, що чверть американців упевнені, що після президентських виборів у США розпочнеться громадянська війна

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.Джерела видання зазначають, що республіканці в Сенаті та Палаті представників очікують, що зможуть контролювати Білий дім і Конгрес після виборів, тому «накривають стіл».

Зауважимо, що напередодні президентських виборів у США кандидатів підтримує велика кількість знаменитостей та публічних персон.

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Теги: війна Дональд Трамп сміття партії адвокат радник мітинг вибори у США

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