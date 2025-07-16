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Україну найближчим часом накриє негода: яким областям приготуватися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україну найближчим часом накриє негода: яким областям приготуватися
Оголошено І рівень небезпеки
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Синоптики прогнозують грозу, град та сильний вітер

У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях у найближчі три години синоптики прогнозують негоду. Погана погода протримається аж до кінця доби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Фахівці прогнозують грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях у найближчі три години синоптики прогнозують негоду
У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях у найближчі три години синоптики прогнозують негоду
фото: Facebook/Укргідрометцентр

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту. Будьте уважні!» – наголошують синоптики.

Нагадаємо, у четвер та п’ятницю, 17-18 липня, на більшість території України прорветься хвиля свіжого повітря. Температурні показники тимчасово знизяться, але вже за кілька днів прийде пекельна спека.

Як повідомлялося, на Україну насувається аномальна спека, яка вже захопила частину Європи. «Главком» зібрав добірку продуктів, страв та напоїв, які можна їсти, щоб освіжитися. 

До слова, нове дослідження показує, що кліматичні зміни потроїли кількість смертей під час «тихої руйнівної» хвилі спеки, яка охопила Європу наприкінці червня. Попередній аналіз, що охопив дванадцять великих міст, виявив 2300 смертей, з яких 1500 безпосередньо пов'язані з кліматичною кризою.

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Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди погода негода

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