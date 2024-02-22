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Справа Коломойського: суд продовжив строк досудового розслідування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Справа Коломойського: суд продовжив строк досудового розслідування
2 вересня 2023 року олігарха Ігоря Коломойського заарештували з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн гривень
фото: Chas.News

Строк досудового розслідування у справі мав завершитися 2 березня

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у справі бізнесмена Ігоря Коломойського.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання суду. На засіданні розглядалося клопотання детектива Бюро економічної безпеки від 15 лютого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №72023000410000034 (за підозрою Коломойського та екс-керівника столичної філії «Приватбанку» Сергія Волкова).

Під час засідання прокурор нагадав, що 2 березня закінчується строк досудового розслідування у справі. Проте, їм не вистачає часу завершити досудове розслідування в такий термін, оскільки необхідно здійснити ще ряд слідчих та інших процесуальних дій.

Зокрема, пояснив він, необхідно завершити проведення комплексної інженерно-технічної експертизи, судово-економічної експертизи та допитати ряд свідків. Так, прокурор попросив про продовження строку досудового розслідування до 2 вересня включно.

Проте адвокат Коломойського Олег Пушкар висловив думку, що не зрозуміло, як було вирахувано саме такий термін, про який просить обвинувачення, і не погодився з клопотанням прокурора. Принагідно він також заявив, що «сторона обвинувачення приховує показання» деяких свідків.

Інший адвокат Коломойського Ігор Барсученко висловив думку, що часу, який лишився до 2 березня, цілком достатньо для ухвалення стороною обвинувачення свого кінцевого рішення.

Так, суддя оголосила своє рішення, згідно з яким строк досудового розслідування у справі продовжено на три місяці – до 2 червня.

У коментарі журналістам після засідання Пушкар зазначив, що це рішення судді – «і нашим, і вашим».

Нагадаємо, суд зменшив заставу Коломойському.

Прокуратура просила продовжити арешт бізнесмена на два місяці, тоді як захист наполягав на запобіжному заході, не пов'язаному із позбавленням волі.

Стало відомо, що Коломойський із СІЗО судиться з президентом.

За матеріалами справи, 29 листопада цього року бізнесмен направив судовий позов. Коломойський намагається визнати протиправним та скасувати Указ президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року, яким визнано втрату Ігорем Коломойським громадянства України.

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Теги: арешт прокурор адвокат суддя розслідування бізнесмен

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