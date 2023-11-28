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Систематично катувала дітей: вихователька дитбудинку отримала підозру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Систематично катувала дітей: вихователька дитбудинку отримала підозру
Діти зізналися, що вихователька систематично карала їх
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

59-річна жінка майже до всіх дітей застосовувала фізичну силу

На Київщині мама-вихователька систематично била малолітніх та неповнолітніх вихованців, які були під її опікою. Поліція Київщини повідомила їй про підозру. Про це повідомляє Національна поліція. 

Як зазначається, до Фастівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що в дитячому будинку сімейного типу мама-вихователька систематично б’є вихованців.

Як встановили правоохоронці, 59-річна жінка вчиняє психологічне насилля над дітьми та майже до всіх застосовує фізичну силу.

Діти розповіли, що бачили, як мати-вихователька завдавала ударів 13-річному підопічному: спочатку руками, а потім металевою ніжкою столу. Жінка била хлопця по голові, однак підліток встиг закритися руками.

Також діти зазначили, що мати систематично карала їх, застосовуючи пасок, електрокабель та інші предмети.

На вихованні в будинку сімейного типу перебувало сім дітей віком від 9 до 15 років. Наразі вони перебувають у лікарні, де проходять медичний огляд.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч.1 ст.127 Кримінального кодексу України (Катування). Жінці загрожує до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який їздив на велосипеді вулицями міста і обливав фарбою випадкових перехожих.

Раніше в Дніпрі зґвалтували 36-річну жінку в під'їзді її будинку. 

Як повідомлялося, у Вінниці поліцейський отримав ножове поранення під час відпрацювання виклику про домашнє насильство. 

Теги: розслідування поліція жінка вихователь

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