Систематично катувала дітей: вихователька дитбудинку отримала підозру

Діти зізналися, що вихователька систематично карала їх

59-річна жінка майже до всіх дітей застосовувала фізичну силу

На Київщині мама-вихователька систематично била малолітніх та неповнолітніх вихованців, які були під її опікою. Поліція Київщини повідомила їй про підозру. Про це повідомляє Національна поліція.

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Як зазначається, до Фастівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що в дитячому будинку сімейного типу мама-вихователька систематично б’є вихованців.

Як встановили правоохоронці, 59-річна жінка вчиняє психологічне насилля над дітьми та майже до всіх застосовує фізичну силу.

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Діти розповіли, що бачили, як мати-вихователька завдавала ударів 13-річному підопічному: спочатку руками, а потім металевою ніжкою столу. Жінка била хлопця по голові, однак підліток встиг закритися руками.

Також діти зазначили, що мати систематично карала їх, застосовуючи пасок, електрокабель та інші предмети.

На вихованні в будинку сімейного типу перебувало сім дітей віком від 9 до 15 років. Наразі вони перебувають у лікарні, де проходять медичний огляд.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч.1 ст.127 Кримінального кодексу України (Катування). Жінці загрожує до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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