Нацспротив пояснив, чому башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні

Мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі у бойових діях, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані

Українське підпілля припускає, що башкири уникають прямої участі у бойових діях, аби продовжити народно-визвольний рух у Башкортостан. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що на фоні протестів у Башкортостані, спровокованих затриманням місцевого екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова, мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі у бойових діях. Після арешту активіста та засудження його до чотирьох років колонії, російська поліція масово застосувала силу щодо протестувальників. Протести охопили значну територію Башкортостану, включно з Уфою, столицею регіону.

Українське підпілля зафіксувало наявність відповідних привілеїв за етнічною ознакою у російській армії.

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«Офіцери башкирської національності переводять своїх земляків у небойові підрозділи та постійно заохочують нагородами. Зокрема башкири перемістились у другий ешелон на Кремінському напрямку та поблизу Авдіївки обмежившись лише логістичною підтримкою та ремонтно-евакуаційним забезпеченням передових підрозділів росіян», – йдеться у повідомленні.

Таким чином вони намагаються максимально вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані. На цьому тлі військовослужбовці росіяни вже неодноразово мали конфлікти з представниками татарських національностей.

Нагадаємо, надмірно жорстоке рішення Баймакського районного суду в Башкиртостані, яким приговорили до чотирьох років увʼязнення відомого місцевого екоактивіста, ексголову забороненої в Росії організації «Башкорт» Фаіля Алсинова, звинуваченого за статтею 282.ч.1 Кримінального кодексу Росії («Розпалювання ненависті чи ворожнечі та приниження людської гідності») спричинило масові акції протесту.

У день винесення вироку, 17 січня 2024 року, біля приміщення суду зібралися тисячі людей, як і напередодні. У відповідь російські силовики вдалися до масових побиттів, застосування сльозогінного газу та затримання протестувальників.

У цей день в місті були перебої з роботою інтернету, не працювали деякі опозиційні телеграмканали. Попри погрози масовими репресіями, прихильники Алсинова закликали до мирних протестів та блокування доріг, щоб не допустити вивезення незаконно увʼязненого і недопущення підрозділів силовиків у місто. Повідомляється про десятки затримань протестувальників.