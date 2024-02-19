Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нацспротив пояснив, чому башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні

Христина Петренко
glavcom.ua
Нацспротив пояснив, чому башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні
Затриманий екоактивіст та колишній лідера башкирської національної організації «Башкорт» Фаїль Алсинов
фото з відкритих джерел

Мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі у бойових діях, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані

Українське підпілля припускає, що башкири уникають прямої участі у бойових діях, аби продовжити народно-визвольний рух у Башкортостан. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на фоні протестів у Башкортостані, спровокованих затриманням місцевого екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова, мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі у бойових діях. Після арешту активіста та засудження його до чотирьох років колонії, російська поліція масово застосувала силу щодо протестувальників. Протести охопили значну територію Башкортостану, включно з Уфою, столицею регіону.

Українське підпілля зафіксувало наявність відповідних привілеїв за етнічною ознакою у російській армії.

«Офіцери башкирської національності переводять своїх земляків у небойові підрозділи та постійно заохочують нагородами. Зокрема башкири перемістились у другий ешелон на Кремінському напрямку та поблизу Авдіївки обмежившись лише логістичною підтримкою та ремонтно-евакуаційним забезпеченням передових підрозділів росіян», – йдеться у повідомленні.

Таким чином вони намагаються максимально вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані. На цьому тлі військовослужбовці росіяни вже неодноразово мали конфлікти з представниками татарських національностей.

Нагадаємо, надмірно жорстоке рішення Баймакського районного суду в Башкиртостані, яким приговорили до чотирьох років увʼязнення відомого місцевого екоактивіста, ексголову забороненої в Росії організації «Башкорт» Фаіля Алсинова, звинуваченого за статтею 282.ч.1 Кримінального кодексу Росії («Розпалювання ненависті чи ворожнечі та приниження людської гідності») спричинило масові акції протесту.

У день винесення вироку, 17 січня 2024 року, біля приміщення суду зібралися тисячі людей, як і напередодні. У відповідь російські силовики вдалися до масових побиттів, застосування сльозогінного газу та затримання протестувальників.

У цей день в місті були перебої з роботою інтернету, не працювали деякі опозиційні телеграмканали. Попри погрози масовими репресіями, прихильники Алсинова закликали до мирних протестів та блокування доріг, щоб не допустити вивезення незаконно увʼязненого і недопущення підрозділів силовиків у місто. Повідомляється про десятки затримань протестувальників.

Читайте також: Чи запалає Башкортостан? Тривожний сигнал для Путіна
Теги: росіяни поліція протест Башкирія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформація про українських полонених на борту Іл-76 непідтверджена і поширюється росЗМІ
Падіння російського літака Іл-76. Заява Центру протидії дезінформації
24 сiчня, 13:29
Пожежа на підстанції у Владивостоці
Пролунали вибухи: у Владивостоку загорілися одразу дві підстанції
23 сiчня, 14:19
Борис Надєждін: «Мене коли запитують, чи я ліберал?, Я кажу: Ні. Я російський патріот». Я щиро бажаю, щоб Росія була великою»
«Антивоєнний» кандидат у президенти РФ виступив проти засудження Путіна
30 сiчня, 14:40
Станом на шосту ранку пожежу продовжують гасити
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
10 лютого, 06:52
Росіяни приносять квіти до пам'ятників жертв політичних репресій у пам'ять про Навального
Путін злякався Майдану. Після смерті Навального москвичі отримали попередження
16 лютого, 18:19
Аналітики DeepState наголошують на проблемах із облаштуванням інженерно-фортифікаційних споруд
Росіяни прориваються на Часів Яр (карта)
10 лютого, 14:16
Уперше «розумний дрон» зафіксували на Херсонському напрямку близько трьох тижнів тому
Росіяни застосовують «розумні дрони»: фахівець пояснив, у чому їхня перевага
11 лютого, 03:45
Рашисти поцілили  у райони 12 населених пунктів Херсонської області
Через обстріл Дніпропетровщина без світла, влучання у лікарню Херсона: ситуація в регіонах
12 лютого, 11:20
Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії
Росіяни використовують Starlink на фронті: розвідка повідомила деталі
12 лютого, 13:11

Політика

Уряд Угорщини відмовився від зустрічі з сенаторами США, які прибули до Будапешту
Уряд Угорщини відмовився від зустрічі з сенаторами США, які прибули до Будапешту
Нацспротив пояснив, чому башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні
Нацспротив пояснив, чому башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні
«Путін розуміє лише силу»: президент Фінляндії зробив низку заяв щодо підтримки України
«Путін розуміє лише силу»: президент Фінляндії зробив низку заяв щодо підтримки України
У Республіканській партії діє «путінське крило», – ЗМІ
У Республіканській партії діє «путінське крило», – ЗМІ
Шмигаль назвав суму, яку виділила Японія Україні з початку вторгнення РФ
Шмигаль назвав суму, яку виділила Японія Україні з початку вторгнення РФ
США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму, заява Японії щодо підтримки України: головне за ніч
США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму, заява Японії щодо підтримки України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Полонені українські воїни в Авдіївці: Третя штурмова бригада зробила заяву
94K
Перерахунок пенсій: у кого виплати не зростуть
77K
«Перший досвід євроінтеграції». Соратник Зеленського оцінив провокації на польському кордоні
74K
Путін визнав: Україна для нього – питання життя і смерті
34K
Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці
28K
Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
Сьогодні, 06:10
День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Сьогодні, 00:00
Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Вчора, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Вчора, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
17 лютого, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
17 лютого, 06:21

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua