Затримання українського журналіста в Польщі. Поліція зробила заяву

Як повідомлялося, журналіста Михайла Ткача разом з оператором сьогодні було затримано біля польсько-білоруського кордону

Поліція Підляського воєводства ввечері 27 лютого опублікувала коротке повідомлення про те, що «не затримувала журналіста з України» – це сталось після того, як про затримання розповів журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

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«Увага, фейкові новини! Підляська поліція не затримувала журналіста з України. Це неправдива інформація», – йдеться в короткому повідомленні правоохоронців.

Поліція одного з воєводств Польщі відреагувала на затримання українського журналіста фото: скріншот

Нагадаємо, журналіста Михайла Ткача разом з оператором було затримано біля польсько-білоруського кордону, коли ті знімали матеріал нібито про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

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За словами самого журналіста, біля кордону Польщі із Білоруссю до нього та оператора під’їхали польські поліцейські. Його та оператора поляки утримували в комендатурі щонайменше чотири години. Зокрема, журналіст стверджує, що їх допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужб та не дозволяли ні з ким зв'язатися.

До слова, у Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників. Вони перекрили дороги й вулиці.