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Розбещення дітей у гуртку на Харківщині: нові деталі гучної справи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розбещення дітей у гуртку на Харківщині: нові деталі гучної справи
Поліція розслідує справу про розбещення дітей в туристичному гуртку на Харківщині
фото: Сергій Болвінов

Одна з колишніх вихованок гуртка заявила, що теж зазнала насильства сексуального характеру

До поліції надійшли нові звернення у справі про розбещення дітей в туристичному гуртку на Харківщині. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Напередодні 83-річний керівник гуртка отримав підозру в педофілії. За словами Болвінова, слідчі робили висновки на основі результатів судових психологічних експертиз, слідчих експериментів та докладного аналізу специфіки роботи з туристичним спорядженням. А потерпілі були допитані в суді.

Ба більше, після розголосу ситуації поліція отримала нові звернення.

«Одна з вихованок заявила, що так само зазнала насилля сексуального характеру від цього чоловіка. Ця дівчинка вже виросла та мовчала багато років. І лише нині наважилася розповісти про те, що вона пережила. Каже, в дитинстві боялася, що батьки не повірять», – розповів Болвінов.

За його словами, ця жінка відвідувала гурток ще на початку дев'яностих. Розповідає, що тоді керівник гуртка так само торкався руками її статевих органів у спортивній залі. У той час вона навчалася в молодших класах. Більше того, дії сексуального характеру, свідчить жінка, були не лише на заняттях. За її словами, один із таких випадків стався вночі у наметі під час виїзду групи до Карпат. Тоді чоловік торкався статевих органів та ліз під спідню білизну, розповіла заявниця.

Болвінов закликав усіх, хто не наважувався раніше, не боятися та не соромитися повідомляти про випадки педофілії.

«Особливо хочу звернутися до батьків, адже більшість дітей в такому віці не розуміють, що так не повинно бути. Захистити можете тільки ви!!! Переговоріть з дітьми і, якщо були такі дії, звертайтесь до поліції», – наголосив правоохоронець.

За його словами, через те, що директорка ліцею, у якому учні відвідували гурток, – це дружина підозрюваного, правоохоронні органи звернулися до контролюючих органів, щоб провели перевірку, а також підключили ювенальну поліцію.

Нагадаємо, що у Харківській області 83-річному чоловіку повідомили про підозру в педофілії. За словами правоохоронців, він розбещував дітей у туристичному гуртку.

Теги: педофіл кримінал діти Харківщина

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