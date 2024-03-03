Росіяни скинули бомбу на центр Курахового, поранено 16 людей

На місці удару працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники

Ворог пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок

Російські окупанти сьогодні, 3 березня, цинічно обстріляли центр міста Курахове у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали десятки людей. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Унаслідок атаки поранено 16 людей, двоє з яких у важкому стані. Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.

За словами голови ОВА, місто потрапило під вогонь сьогодні в обід – ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу (КАБ).

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На місці удару працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих. Серед них, зокрема, чотиримісячний хлопчик зі своєю мамою. Пізніше кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

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До слова, на російську атаку на Одесу відреагували президентка Молдови і посол США в Україні Бріджит Брінк.