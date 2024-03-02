У столиці запрацював дружній до жінок і дівчат простір. Що він пропонує

«Простір «Вільна» – цінний ресурс для жінок і дівчат, які шукають підтримку, турботу та можливості для самовираження й саморозвитку»

Крім основної роботи за концепцією, простір зосередиться на додаткових заходах для сімей ветеранів

На правому березі запрацював дружній до жінок і дівчат простір «Вільна» на базі Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

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«Простір «Вільна» – цінний ресурс для жінок і дівчат, які шукають підтримку, турботу та можливості для самовираження й саморозвитку. У червні цей простір запрацював на базі нашого Центру на лівому березі. За цей час його відвідали понад 4 500 жінок і дівчат. Найбільшим попитом користуються заходи щодо підтримки психоемоційного стану, групові зустрічі із психологинею, арттерапія та заняття, спрямовані на роботу з тілом та фізичне розвантаження. Простір «Вільна» на правому березі, крім основної роботи за концепцією, зосередиться на додаткових заходах для сімей ветеранів: фокус-групи «в очікуванні повернення», «після повернення» та «втрати», – зазначила Марина Хонда.

У просторі «Вільна» жінки та дівчата можуть отримати наступні послуги:

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групові та індивідуальні сесії із психологинею;

тематичні зібрання за чаєм або кавою;

консультації щодо спеціалізованих сервісів і служб психосоціальної підтримки;

творчі майстер-класи (малювання, рукоділля, театральне мистецтво, кулінарія тощо);

спортивні заняття (йога, пілатес, танці тощо);

кар’єрні сесії (історії успіху відомих жінок, профорієнтація, пізнавальні лекції від лікарів, психологів та експертів у різних сферах діяльності, розмовні клуби з української/англійської мови).

Адреса простору «Вільна» на правому березі Києва: вул. Іллєнка, 20.

Графік роботи: середа-неділя, з 11:00 до 20:00.

Стежити за анонсами заходів, які проходять у просторі «Вільна», можна в соціальних мережах: Facebook та Telegram.