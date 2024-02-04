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Залишилась від cусіда. В США чоловік хотів здати в музей частину ядерної ракети

Надія Карбунар
glavcom.ua
Залишилась від cусіда. В США чоловік хотів здати в музей частину ядерної ракети
Ракету було куплено на розпродажі
фото: bellevuebeatblog.com

Вибухотехніки з'ясували, що ракета не становить загрози

У США чоловік зателефонував у музей авіації та запропонував віддати частину ракети, здатної нести ядерний заряд. Ракету він знайшов у гаражі померлого сусіда. Про це повідомила поліція міста Бельв'ю, що в штаті Вашингтон, де й трапився інцидент.

До тамтешніх правоохоронцв надійшов дзвінок з музею Військово-повітряних сил у Дейтоні. В музеї розповіли, що до них звернувся чоловік та запропонував пожертвувати предмет, який належав його померлому сусідові. А сусід придбав його на розпродажі.

Залишилась від cусіда. В США чоловік хотів здати в музей частину ядерної ракети фото 1

Коли на місце події прибули вибухотехніки, чоловік показав їм ракету. Нею виявилася некерована ракета класу «повітря-повітря» Douglas AIR-2 Genie, призначена для перенесення ядерної боєголовки W25 потужністю 1,5 кілотонни.

Вибухотехніки з'ясували, що ракета не становить загрози, оскільки вона була без боєголовки та ракетного палива. Фактично це вже був безпечний артефакт, тому ракету залишили в чоловіка, щоб той її реставрував для музею.

Раніше у паризькому Луврі в неділю 28 січня екологічні активісти облили супом всесвітньо відому картину «Мона Ліза» («Джоконда») Леонардо Да Вінчі. 

Теги: ракета Вашингтон повітря чоловік поліція музей музеї

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