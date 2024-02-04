Залишилась від cусіда. В США чоловік хотів здати в музей частину ядерної ракети

Вибухотехніки з'ясували, що ракета не становить загрози

У США чоловік зателефонував у музей авіації та запропонував віддати частину ракети, здатної нести ядерний заряд. Ракету він знайшов у гаражі померлого сусіда. Про це повідомила поліція міста Бельв'ю, що в штаті Вашингтон, де й трапився інцидент.

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До тамтешніх правоохоронцв надійшов дзвінок з музею Військово-повітряних сил у Дейтоні. В музеї розповіли, що до них звернувся чоловік та запропонував пожертвувати предмет, який належав його померлому сусідові. А сусід придбав його на розпродажі.

Коли на місце події прибули вибухотехніки, чоловік показав їм ракету. Нею виявилася некерована ракета класу «повітря-повітря» Douglas AIR-2 Genie, призначена для перенесення ядерної боєголовки W25 потужністю 1,5 кілотонни.

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Вибухотехніки з'ясували, що ракета не становить загрози, оскільки вона була без боєголовки та ракетного палива. Фактично це вже був безпечний артефакт, тому ракету залишили в чоловіка, щоб той її реставрував для музею.

Раніше у паризькому Луврі в неділю 28 січня екологічні активісти облили супом всесвітньо відому картину «Мона Ліза» («Джоконда») Леонардо Да Вінчі.