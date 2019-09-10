В Україні склали ТОП-100 творів українською мовою



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Цей список не є канонічним, а поза тим він є етапною спробою вироблення методології для укладання такого канону - укладачі

Це перша спроба укласти список найважливіших творів українською мовою, написаних у XVIII-ХХІ століттях - укладачі

PEN Ukraine спільно з онлайн-журналом The Ukrainians створили спецпроєкт «Від Сковороди до сьогодення» – це перша спроба укласти список найважливіших творів українською мовою, написаних у XVIII-ХХІ століттях.

Про це йдеться на сторінці PEN Ukraine у Facebook.

Укладачі наголошують, що цей список не є каноном української літератури, оскільки у ньому не представлений великий і важливий пласт давньої літератури, а також твори іншими мовами, які є важливою складовою української літератури. Окрім того, до ТОП входять автори різного віку, з різною освітою і різною залученістю в сучасний літературний процес. Тож цей список не є канонічним, а поза тим він є етапною спробою вироблення методології для укладання такого канону.

«Ми працювали над цим проєктом понад півроку, почавши із довгого списку із майже 300 позицій. Зрештою, після кількох етапів голосувань, дискусій і консультацій з експертами ми готові поділитися з вами першим топ-100, укладеним членами PEN Ukraine з великою любов'ю до нашої літератури.

Ми наголошуємо, що цей список у жодному разі не є каноном, але переконані, що він допоможе вам усвідомити багатогранність української літератури, відкрити для себе забуті чи зневажені шкільною програмою твори, а головне – відчути радість від читання своєю мовою, про себе і про свою країну.

Тож читаймо українських авторів і з гордістю розповідаймо про них усьому світу», - йдеться у повідомленні.

До списку входять твори, які збагатили українську та світову літературу, відзначаються особливим авторським стилем, запропонували нові ідеї та смисли, вплинули на розвиток української мови та становлення України, написаних у XVIII-ХХІ століттях. У списку представлені поезія, проза, драматургія, есеїстика й мемуари, але до нього не входять наукові видання. Кожен автор представлений у списку лише одним твором.

Топ-100 знакових творів українською мовою:

Андієвська Емма / Роман про людське призначення Андрухович Софія / Фелікс Австрія Андрухович Юрій / Перверзія Антоненко-Давидович Борис / Сибірські новели Антонич Богдан-Ігор / Зелена Євангелія Багряний Іван / Сад Гетсиманський Бажан Микола / Карби (зібрка) Барка Василь / Жовтий князь Білик Іван та Мирний Панас / Хіба ревуть воли, як ясла повні? Білоцерківець Наталка / Готель Централь Винниченко Володимир / Записки кирпатого Мефістофеля Винничук Юрій / Танґо смерті Вишня Остап / Мисливські усмішки Вільде Ірина / Сестри Річинські Вінграновський Микола / Сто поезій (збірка) Вовчок Марко / Інститутка Воробйов Микола / Без кори Герасим’юк Василь / Діти трепети Голобородько Василь / Летюче віконце (збірка) Дзюба Іван / Спогади і роздуми на фінішній прямій Довженко Олександр / Зачарова Десна Домонтович В. / Доктор Серафікус Драй-Хмара Михайло / Проростень (збірка) Драч Іван / Балади буднів Забужко Оксана / Польові дослідження з українського сексу Загребельний Павло / Диво Зеров Микола / Камена Іваничук Роман / Мальви Іздрик Юрко / Воццек Жадан Сергій / Ворошиловград Жиленко Ірина / Євангеліє від ластівки Йогансен Майк / Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію Калинець Ігор / Пробуджена муза. Невольнича муза (як один цілісний твір) Карпенко-Карий Іван / Безталанна Квітка-Основ’яненко Григорій / Конотопська відьма Кисельов Леонід / Тільки двічі живемо… Кіяновська Маріанна / Бабин Яр. Голосами Кобилянська Ольга / Valse mélancholique Кожелянко Василь / Дефіляда в Москві Косач Юрій / Еней та життя інших Костенко Ліна / Над берегами вічної ріки Котляревський Іван / Енеїда Коцюбинська Михайлина / Книга споминів Коцюбинський Михайло / Тіні забутих предків Кримський Агатангел / Андрій Лаговський Куліш Микола / Мина Мазайло Куліш Пантелеймон / Чорна рада Лишега Олег / Друже Лі Бо, брате Ду Фу Луцький Юрій / Роки сподівань і втрат Любченко Аркадій / Щоденник Маланюк Євген / Книга спостережень Малкович Іван / Все поруч Малярчук Таня / Згори вниз Маринович Мирослав / Всесвіт за колючим дротом Матіос Марія / Солодка Даруся Мельничук Тарас / Князь роси Могильний Аттила / Київські контури (збірка) Москалець Костянтин / Людина на крижині Неборак Віктор / Літаюча голова (збірка) Нестайко Всеволод / Тореадори з Васюківки Нечуй-Левицький Іван / Кайдашева сім′я Олесь Олександр / З журбою радість обнялась Ольжич Олег / Підзамче Осьмачка Тодось / Старший боярин Підмогильний Валер’ян / Місто Плужник Євген / Три збірки Плющ Леонід / У карнавалі історії Подерв’янський Лесь / Павлік Морозов Позаяк Юрко / Шедеври Прохасько Тарас / НепрОсті Рильський Максим / Під осінніми зорями Римарук Ігор / Діва Обида Рубчак Богдан / Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу Руданський Степан / Співомовки Рябчук Микола / Дилема українського Фауста: громадянське суспільство і “розбудова держави” Самчук Улас / Марія Сверстюк Євген / Блудні сини України Свідзінський Володимир / Медобір Світличний Іван / У мене тільки слово Семенко Михайль / Кобзар Сковорода Григорій / Сад божественних пісень Скуратівський Вадим / Історія та культура Сосюра Володимир / Третя Рота Старицький Михайло / За двома зайцями Стефаник Василь / Синя книжечка Стус Василь / Палімпсести Тичина Павло / Соняшні кларнети Тютюнник Григір / Три зозулі з поклоном (збірка) Тютюнник Григорій / Вир Українка Леся / Лісова пісня Ульяненко Олесь / Сталінка Франко Іван / Мойсей Хвильовий Микола / Я (Романтика) Хоткевич Гнат / Камінна душа Чубай Грицько / П’ятикнижжя Шевченко Тарас / Кобзар Шевчук Валерій / Дім на горі Шерех-Шевельов Юрій / Я – мене – мені (і довкруги) Шкурупій Ґео / Двері в день Яновський Юрій / Майстер корабля.

Нагадаємо, оголошена програма заходів 26 Book Forum, що відбудеться 18-22 вересня 2019 року у Львові.