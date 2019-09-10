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    Суспільство

    В Україні склали ТОП-100 творів українською мовою

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    Цей список не є канонічним, а поза тим він є етапною спробою вироблення методології для укладання такого канону - укладачі - В Україні склали ТОП-100 творів українською мовою
    Цей список не є канонічним, а поза тим він є етапною спробою вироблення методології для укладання такого канону - укладачі

    Це перша спроба укласти список найважливіших творів українською мовою, написаних у XVIII-ХХІ століттях - укладачі

    PEN Ukraine спільно з онлайн-журналом The Ukrainians створили спецпроєкт «Від Сковороди до сьогодення» – це перша спроба укласти список найважливіших творів українською мовою, написаних у XVIII-ХХІ століттях.

    Про це йдеться на сторінці PEN Ukraine у Facebook.

    Укладачі наголошують, що цей список не є каноном української літератури, оскільки у ньому не представлений великий і важливий пласт давньої літератури, а також твори іншими мовами, які є важливою складовою української літератури. Окрім того, до ТОП входять автори різного віку, з різною освітою і різною залученістю в сучасний літературний процес. Тож цей список не є канонічним, а поза тим він є етапною спробою вироблення методології для укладання такого канону.

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    «Ми працювали над цим проєктом понад півроку, почавши із довгого списку із майже 300 позицій. Зрештою, після кількох етапів голосувань, дискусій і консультацій з експертами ми готові поділитися з вами першим топ-100, укладеним членами PEN Ukraine з великою любов'ю до нашої літератури.

    Ми наголошуємо, що цей список у жодному разі не є каноном, але переконані, що він допоможе вам усвідомити багатогранність української літератури, відкрити для себе забуті чи зневажені шкільною програмою твори, а головне – відчути радість від читання своєю мовою, про себе і про свою країну.

    Тож читаймо українських авторів і з гордістю розповідаймо про них усьому світу», - йдеться у повідомленні.

    До списку входять твори, які збагатили українську та світову літературу, відзначаються особливим авторським стилем, запропонували нові ідеї та смисли, вплинули на розвиток української мови та становлення України, написаних у XVIII-ХХІ століттях. У списку представлені поезія, проза, драматургія, есеїстика й мемуари, але до нього не входять наукові видання. Кожен автор представлений у списку лише одним твором. 

    Топ-100 знакових творів українською мовою:

    1. Андієвська Емма / Роман про людське призначення
    2. Андрухович Софія / Фелікс Австрія
    3. Андрухович Юрій / Перверзія
    4. Антоненко-Давидович Борис / Сибірські новели
    5. Антонич Богдан-Ігор / Зелена Євангелія
    6. Багряний Іван / Сад Гетсиманський
    7. Бажан Микола / Карби (зібрка)
    8. Барка Василь / Жовтий князь
    9. Білик Іван та Мирний Панас / Хіба ревуть воли, як ясла повні?
    10. Білоцерківець Наталка / Готель Централь
    11. Винниченко Володимир / Записки кирпатого Мефістофеля
    12. Винничук Юрій / Танґо смерті
    13. Вишня Остап / Мисливські усмішки
    14. Вільде Ірина / Сестри Річинські
    15. Вінграновський Микола / Сто поезій (збірка)
    16. Вовчок Марко / Інститутка
    17. Воробйов Микола / Без кори
    18. Герасим’юк Василь / Діти трепети
    19. Голобородько Василь / Летюче віконце (збірка)
    20. Дзюба Іван / Спогади і роздуми на фінішній прямій
    21. Довженко Олександр / Зачарова Десна
    22. Домонтович В. / Доктор Серафікус
    23. Драй-Хмара Михайло / Проростень (збірка)
    24. Драч Іван / Балади буднів
    25. Забужко Оксана / Польові дослідження з українського сексу
    26. Загребельний Павло / Диво
    27. Зеров Микола / Камена
    28. Іваничук Роман / Мальви
    29. Іздрик Юрко / Воццек
    30. Жадан Сергій / Ворошиловград
    31. Жиленко Ірина / Євангеліє від ластівки
    32. Йогансен Майк / Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію
    33. Калинець Ігор / Пробуджена муза. Невольнича муза (як один цілісний твір)
    34. Карпенко-Карий Іван / Безталанна
    35. Квітка-Основ’яненко Григорій / Конотопська відьма
    36. Кисельов Леонід / Тільки двічі живемо…
    37. Кіяновська Маріанна / Бабин Яр. Голосами
    38. Кобилянська Ольга / Valse mélancholique
    39. Кожелянко Василь / Дефіляда в Москві
    40. Косач Юрій / Еней та життя інших
    41. Костенко Ліна / Над берегами вічної ріки
    42. Котляревський Іван / Енеїда
    43. Коцюбинська Михайлина / Книга споминів
    44. Коцюбинський Михайло / Тіні забутих предків
    45. Кримський Агатангел / Андрій Лаговський
    46. Куліш Микола / Мина Мазайло
    47. Куліш Пантелеймон / Чорна рада
    48. Лишега Олег / Друже Лі Бо, брате Ду Фу
    49. Луцький Юрій / Роки сподівань і втрат
    50. Любченко Аркадій / Щоденник
    51. Маланюк Євген / Книга спостережень
    52. Малкович Іван / Все поруч
    53. Малярчук Таня / Згори вниз
    54. Маринович Мирослав / Всесвіт за колючим дротом
    55. Матіос Марія / Солодка Даруся
    56. Мельничук Тарас / Князь роси
    57. Могильний Аттила / Київські контури (збірка)
    58. Москалець Костянтин / Людина на крижині
    59. Неборак Віктор / Літаюча голова (збірка)
    60. Нестайко Всеволод / Тореадори з Васюківки
    61. Нечуй-Левицький Іван / Кайдашева сім′я
    62. Олесь Олександр / З журбою радість обнялась
    63. Ольжич Олег / Підзамче
    64. Осьмачка Тодось / Старший боярин
    65. Підмогильний Валер’ян / Місто
    66. Плужник Євген / Три збірки
    67. Плющ Леонід / У карнавалі історії
    68. Подерв’янський Лесь / Павлік Морозов
    69. Позаяк Юрко / Шедеври
    70. Прохасько Тарас / НепрОсті
    71. Рильський Максим / Під осінніми зорями
    72. Римарук Ігор / Діва Обида
    73. Рубчак Богдан / Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу
    74. Руданський Степан / Співомовки
    75. Рябчук Микола / Дилема українського Фауста: громадянське суспільство і “розбудова держави”
    76. Самчук Улас / Марія
    77. Сверстюк Євген / Блудні сини України
    78. Свідзінський Володимир / Медобір
    79. Світличний Іван / У мене тільки слово
    80. Семенко Михайль / Кобзар
    81. Сковорода Григорій / Сад божественних пісень
    82. Скуратівський Вадим / Історія та культура
    83. Сосюра Володимир / Третя Рота
    84. Старицький Михайло / За двома зайцями
    85. Стефаник Василь / Синя книжечка
    86. Стус Василь / Палімпсести
    87. Тичина Павло / Соняшні кларнети
    88. Тютюнник Григір / Три зозулі з поклоном (збірка)
    89. Тютюнник Григорій / Вир
    90. Українка Леся / Лісова пісня
    91. Ульяненко Олесь / Сталінка
    92. Франко Іван / Мойсей
    93. Хвильовий Микола / Я (Романтика)
    94. Хоткевич Гнат / Камінна душа
    95. Чубай Грицько / П’ятикнижжя
    96. Шевченко Тарас / Кобзар
    97. Шевчук Валерій / Дім на горі
    98. Шерех-Шевельов Юрій / Я – мене – мені (і довкруги)
    99. Шкурупій Ґео / Двері в день
    100. Яновський Юрій / Майстер корабля.

    Нагадаємо, оголошена програма заходів 26 Book Forum, що відбудеться 18-22 вересня 2019 року у Львові.

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