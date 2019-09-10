В Україні склали ТОП-100 творів українською мовою
Це перша спроба укласти список найважливіших творів українською мовою, написаних у XVIII-ХХІ століттях - укладачі
PEN Ukraine спільно з онлайн-журналом The Ukrainians створили спецпроєкт «Від Сковороди до сьогодення» – це перша спроба укласти список найважливіших творів українською мовою, написаних у XVIII-ХХІ століттях.
Про це йдеться на сторінці PEN Ukraine у Facebook.
Укладачі наголошують, що цей список не є каноном української літератури, оскільки у ньому не представлений великий і важливий пласт давньої літератури, а також твори іншими мовами, які є важливою складовою української літератури. Окрім того, до ТОП входять автори різного віку, з різною освітою і різною залученістю в сучасний літературний процес. Тож цей список не є канонічним, а поза тим він є етапною спробою вироблення методології для укладання такого канону.
«Ми працювали над цим проєктом понад півроку, почавши із довгого списку із майже 300 позицій. Зрештою, після кількох етапів голосувань, дискусій і консультацій з експертами ми готові поділитися з вами першим топ-100, укладеним членами PEN Ukraine з великою любов'ю до нашої літератури.
Ми наголошуємо, що цей список у жодному разі не є каноном, але переконані, що він допоможе вам усвідомити багатогранність української літератури, відкрити для себе забуті чи зневажені шкільною програмою твори, а головне – відчути радість від читання своєю мовою, про себе і про свою країну.
Тож читаймо українських авторів і з гордістю розповідаймо про них усьому світу», - йдеться у повідомленні.
До списку входять твори, які збагатили українську та світову літературу, відзначаються особливим авторським стилем, запропонували нові ідеї та смисли, вплинули на розвиток української мови та становлення України, написаних у XVIII-ХХІ століттях. У списку представлені поезія, проза, драматургія, есеїстика й мемуари, але до нього не входять наукові видання. Кожен автор представлений у списку лише одним твором.
Топ-100 знакових творів українською мовою:
- Андієвська Емма / Роман про людське призначення
- Андрухович Софія / Фелікс Австрія
- Андрухович Юрій / Перверзія
- Антоненко-Давидович Борис / Сибірські новели
- Антонич Богдан-Ігор / Зелена Євангелія
- Багряний Іван / Сад Гетсиманський
- Бажан Микола / Карби (зібрка)
- Барка Василь / Жовтий князь
- Білик Іван та Мирний Панас / Хіба ревуть воли, як ясла повні?
- Білоцерківець Наталка / Готель Централь
- Винниченко Володимир / Записки кирпатого Мефістофеля
- Винничук Юрій / Танґо смерті
- Вишня Остап / Мисливські усмішки
- Вільде Ірина / Сестри Річинські
- Вінграновський Микола / Сто поезій (збірка)
- Вовчок Марко / Інститутка
- Воробйов Микола / Без кори
- Герасим’юк Василь / Діти трепети
- Голобородько Василь / Летюче віконце (збірка)
- Дзюба Іван / Спогади і роздуми на фінішній прямій
- Довженко Олександр / Зачарова Десна
- Домонтович В. / Доктор Серафікус
- Драй-Хмара Михайло / Проростень (збірка)
- Драч Іван / Балади буднів
- Забужко Оксана / Польові дослідження з українського сексу
- Загребельний Павло / Диво
- Зеров Микола / Камена
- Іваничук Роман / Мальви
- Іздрик Юрко / Воццек
- Жадан Сергій / Ворошиловград
- Жиленко Ірина / Євангеліє від ластівки
- Йогансен Майк / Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію
- Калинець Ігор / Пробуджена муза. Невольнича муза (як один цілісний твір)
- Карпенко-Карий Іван / Безталанна
- Квітка-Основ’яненко Григорій / Конотопська відьма
- Кисельов Леонід / Тільки двічі живемо…
- Кіяновська Маріанна / Бабин Яр. Голосами
- Кобилянська Ольга / Valse mélancholique
- Кожелянко Василь / Дефіляда в Москві
- Косач Юрій / Еней та життя інших
- Костенко Ліна / Над берегами вічної ріки
- Котляревський Іван / Енеїда
- Коцюбинська Михайлина / Книга споминів
- Коцюбинський Михайло / Тіні забутих предків
- Кримський Агатангел / Андрій Лаговський
- Куліш Микола / Мина Мазайло
- Куліш Пантелеймон / Чорна рада
- Лишега Олег / Друже Лі Бо, брате Ду Фу
- Луцький Юрій / Роки сподівань і втрат
- Любченко Аркадій / Щоденник
- Маланюк Євген / Книга спостережень
- Малкович Іван / Все поруч
- Малярчук Таня / Згори вниз
- Маринович Мирослав / Всесвіт за колючим дротом
- Матіос Марія / Солодка Даруся
- Мельничук Тарас / Князь роси
- Могильний Аттила / Київські контури (збірка)
- Москалець Костянтин / Людина на крижині
- Неборак Віктор / Літаюча голова (збірка)
- Нестайко Всеволод / Тореадори з Васюківки
- Нечуй-Левицький Іван / Кайдашева сім′я
- Олесь Олександр / З журбою радість обнялась
- Ольжич Олег / Підзамче
- Осьмачка Тодось / Старший боярин
- Підмогильний Валер’ян / Місто
- Плужник Євген / Три збірки
- Плющ Леонід / У карнавалі історії
- Подерв’янський Лесь / Павлік Морозов
- Позаяк Юрко / Шедеври
- Прохасько Тарас / НепрОсті
- Рильський Максим / Під осінніми зорями
- Римарук Ігор / Діва Обида
- Рубчак Богдан / Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу
- Руданський Степан / Співомовки
- Рябчук Микола / Дилема українського Фауста: громадянське суспільство і “розбудова держави”
- Самчук Улас / Марія
- Сверстюк Євген / Блудні сини України
- Свідзінський Володимир / Медобір
- Світличний Іван / У мене тільки слово
- Семенко Михайль / Кобзар
- Сковорода Григорій / Сад божественних пісень
- Скуратівський Вадим / Історія та культура
- Сосюра Володимир / Третя Рота
- Старицький Михайло / За двома зайцями
- Стефаник Василь / Синя книжечка
- Стус Василь / Палімпсести
- Тичина Павло / Соняшні кларнети
- Тютюнник Григір / Три зозулі з поклоном (збірка)
- Тютюнник Григорій / Вир
- Українка Леся / Лісова пісня
- Ульяненко Олесь / Сталінка
- Франко Іван / Мойсей
- Хвильовий Микола / Я (Романтика)
- Хоткевич Гнат / Камінна душа
- Чубай Грицько / П’ятикнижжя
- Шевченко Тарас / Кобзар
- Шевчук Валерій / Дім на горі
- Шерех-Шевельов Юрій / Я – мене – мені (і довкруги)
- Шкурупій Ґео / Двері в день
- Яновський Юрій / Майстер корабля.
Нагадаємо, оголошена програма заходів 26 Book Forum, що відбудеться 18-22 вересня 2019 року у Львові.