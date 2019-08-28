Експерт розповіла про мистецтво, що сформувало українців трансляція



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У Главкомі відбулась пресконференція мистецтвознавиці Діани Клочко

Сьогодні, 28 серпня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Мистецтво, що сформувало нас»

Запрошені гості:

Діана Клочко, мистецтвознавиця, лекторка, авторка книги «65 українських шедеврів. Визнані й неявні».

Експерт говорила про мистецтво, що сформувало українців, від VII століття до Незалежності.

Зокрема вона стверджує, що «формування власного списку українських шедеврів виявило, що багато з них спрофановані побутуванням у масовій культурі, далекій від індивідуальної думки чи емоції».

Нагадаємо, сьогодні в музеї Шевченка відбудеться нагородження цьогорічного лауреата премії імені Василя Стуса.

У три попередні роки, відколи цією премією опікуються Український ПЕН-клуб і Києво-Могилянська Бізнес-Школа, її отримали Сергій Жадан, Олександра Коваль і Борис Ґудзяк.