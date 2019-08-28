Експерт розповіла про мистецтво, що сформувало українців

Експерт розповіла про мистецтво, що сформувало українцівтрансляція
У Главкомі відбулась пресконференція мистецтвознавиці Діани Клочко
Сьогодні, 28 серпня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Мистецтво, що сформувало нас»
Запрошені гості:
- Діана Клочко, мистецтвознавиця, лекторка, авторка книги «65 українських шедеврів. Визнані й неявні».
Експерт говорила про мистецтво, що сформувало українців, від VII століття до Незалежності.
Зокрема вона стверджує, що «формування власного списку українських шедеврів виявило, що багато з них спрофановані побутуванням у масовій культурі, далекій від індивідуальної думки чи емоції».
Нагадаємо, сьогодні в музеї Шевченка відбудеться нагородження цьогорічного лауреата премії імені Василя Стуса.
У три попередні роки, відколи цією премією опікуються Український ПЕН-клуб і Києво-Могилянська Бізнес-Школа, її отримали Сергій Жадан, Олександра Коваль і Борис Ґудзяк.