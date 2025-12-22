В Україні виявлено небезпечне листя салату з Італії: які є ризики для споживачів

Фахівці запевняють, що інцидент не створює загрози для споживачів, оскільки заражена продукція не потрапила на ринок

Львівська фітосанітарна служба знищила заражену продукцію

У Львівській області виявили карантинного шкідника – західного квіткового трипса, який був знайдений на імпортних салатних овочах з Італії. Про це інформує Держпродспоживслужба, пише «Главком».

Вантаж вагою 2,054 тонни, до складу якого входили рукола, шпинат, листя мангольда та буряка, був повністю знищений шляхом спалювання, щоб уникнути поширення шкідника на території України.

Інспектори фітосанітарної служби виявили ознаки зараження під час митного оформлення вантажу, після чого зразки були направлені на лабораторне дослідження.

Експертиза підтвердила наявність західного квіткового трипса, одного з найбільш небезпечних шкідників рослин, що може серйозно загрожувати агросектору України. Цей шкідник пошкоджує понад 200 видів культурних рослин, є переносником вірусних захворювань та важко піддається хімічному контролю.

Фахівці запевняють, що інцидент не створює загрози для споживачів, оскільки заражена продукція не потрапила на ринок. Всі необхідні фітосанітарні заходи були вжиті для запобігання поширенню шкідника.

