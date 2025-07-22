Яка їжа влітку особливо небезпечна? Фахівець дав роз'яснення

Експерт розповів, яка їжа в спеку найчастіше призводить до отруєнь

У спекотну пору року значно небезпечніше вживати продукти, які потребують спеціальних умов зберігання, зокрема молочні та м’ясні страви, яйця. Натомість несезонні овочі й фрукти, варена кукурудза і кавуни, є менш ризикованими, якщо не вживати їх у надмірній кількості. Про це в коментарі «Главкому» розповів професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та нутриціології Національного університету біоресурсів і природокористування України, президент Асоціації дієтологів України, член Президії Української гастроентерологічної асоціації Олег Швець.

«Кавуни, кукурудза набагато менше ризиковані, ніж, наприклад, котлети, яйця і молоко. Ті продукти, які потребують спеціальних умов зберігання – вони більше ризиковані. Якщо ви залишите яйця чи молочні продукти на столі на півдня, може трапитися лихо», – зазначив фахівець.

При цьому він підкреслив, що не всі випадки дискомфорту після їжі – це отруєння: «Часто під отруєнням можуть розуміти «переїдання». Наш організм не переносить, наприклад, якщо ми з'їмо 10 качанів кукурудзи, тоді може бути погано. Але це не говорить про те, що є отруєння. Це просто непереносимість такої кількості спожитого. Є певні речовини, які називаються фруктові олігосахариди, і вони ферментуються бактеріями. Тому може бути здуття, діарея, але це не отруєння. Це просто говорить про те, що треба їсти менше».

Олег Швець додав, що часто винуватцем отруєння може бути інший продукт, який споживали разом із кавуном чи кукурудзою: «Інша причина, з якої можна сплутати отруєння кукурудзою чи кавуном – це те, що під час вживання цих продуктів ви можете їсти щось інше. Чи перед тим. І отруєння буде іншим продуктом».

Експерт пояснив: бактерії активно розмножуються у продуктах, для яких часто порушуються умови транспортування, зберігання та приготування. Наприклад, якщо кукурудзу достатньо просто помити й зварити, щоб знищити бактерії, то домашня консервація м’яса чи риби становить серйозну небезпеку.

«З вареної їжею, яка консервується в домашніх умовах – риби чи м’яса – часто роблять консерви. Їх добре стерилізують і герметично закривають, але домашні консервації можуть стати причиною ботулізму. Це дуже небезпечна інфекція, яка вражає нервову систему. І вона не проходить сама, є потреба в спеціальному лікуванні. Це дуже такий «червоний прапорець», – розповів він.

Підвищений ризик отруєння влітку, за словами Олега Швеця, також становлять гриби: «Гриби – це теж зона звичайного ризику. Якщо ви не впевнені, що це за гриб і хто його зібрав, якщо вас пригощає людина, у якій ви не впевнені, – усе це у кращому випадку треба викидати. Тому що це дійсно може вартувати життя».

Раніше «Главком» інформував, що влітку зростають ризики харчових отруєнь, адже висока температура повітря сприяє розвитку бактерій. При неправильному зберіганні чи порушенні термінів споживання продуктів ризикованими можуть стати будь-які харчові продукти. Особливо небезпечні продукти зі спеціальними вимогами до зберігання, транспортування, приготування та вживання.

Також «Главком» інформував, що у Дніпрі протягом червня батьки дітей опублікували в соцмережах дописи зі скаргами на харчування у пришкільних таборах та дитячих садочках міста. На Facebook-сторінці «Освіта та шкільне харчування. Дніпро» вони ділилися фотографіями страв, які, за їхніми словами, не відповідають жодним стандартам.