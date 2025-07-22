Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Яка їжа влітку особливо небезпечна? Фахівець дав роз'яснення

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Яка їжа влітку особливо небезпечна? Фахівець дав роз'яснення
Влітку навіть звичні продукти можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям
фото: колаж glavcom.ua

Експерт розповів, яка їжа в спеку найчастіше призводить до отруєнь

У спекотну пору року значно небезпечніше вживати продукти, які потребують спеціальних умов зберігання, зокрема молочні та м’ясні страви, яйця. Натомість несезонні овочі й фрукти, варена кукурудза і кавуни, є менш ризикованими, якщо не вживати їх у надмірній кількості. Про це в коментарі «Главкому» розповів професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та нутриціології Національного університету біоресурсів і природокористування України, президент Асоціації дієтологів України, член Президії Української гастроентерологічної асоціації Олег Швець.

«Кавуни, кукурудза набагато менше ризиковані, ніж, наприклад, котлети, яйця і молоко. Ті продукти, які потребують спеціальних умов зберігання – вони більше ризиковані. Якщо ви залишите яйця чи молочні продукти на столі на півдня, може трапитися лихо», – зазначив фахівець.

При цьому він підкреслив, що не всі випадки дискомфорту після їжі – це отруєння: «Часто під отруєнням можуть розуміти «переїдання». Наш організм не переносить, наприклад, якщо ми з'їмо 10 качанів кукурудзи, тоді може бути погано. Але це не говорить про те, що є отруєння. Це просто непереносимість такої кількості спожитого. Є певні речовини, які називаються фруктові олігосахариди, і вони ферментуються бактеріями. Тому може бути здуття, діарея, але це не отруєння. Це просто говорить про те, що треба їсти менше».

Олег Швець додав, що часто винуватцем отруєння може бути інший продукт, який споживали разом із кавуном чи кукурудзою: «Інша причина, з якої можна сплутати отруєння кукурудзою чи кавуном – це те, що під час вживання цих продуктів ви можете їсти щось інше. Чи перед тим. І отруєння буде іншим продуктом».

Експерт пояснив: бактерії активно розмножуються у продуктах, для яких часто порушуються умови транспортування, зберігання та приготування. Наприклад, якщо кукурудзу достатньо просто помити й зварити, щоб знищити бактерії, то домашня консервація м’яса чи риби становить серйозну небезпеку.

«З вареної їжею, яка консервується в домашніх умовах – риби чи м’яса – часто роблять консерви. Їх добре стерилізують і герметично закривають, але домашні консервації можуть стати причиною ботулізму. Це дуже небезпечна інфекція, яка вражає нервову систему. І вона не проходить сама, є потреба в спеціальному лікуванні. Це дуже такий «червоний прапорець», – розповів він. 

Підвищений ризик отруєння влітку, за словами Олега Швеця, також становлять гриби: «Гриби – це теж зона звичайного ризику. Якщо ви не впевнені, що це за гриб і хто його зібрав, якщо вас пригощає людина, у якій ви не впевнені, – усе це у кращому випадку треба викидати. Тому що це дійсно може вартувати життя».

Раніше «Главком» інформував, що влітку зростають ризики харчових отруєнь, адже висока температура повітря сприяє розвитку бактерій. При неправильному зберіганні чи порушенні термінів споживання продуктів ризикованими можуть стати будь-які харчові продукти. Особливо небезпечні продукти зі спеціальними вимогами до зберігання, транспортування, приготування та вживання. 

Також «Главком» інформував, що у Дніпрі протягом червня батьки дітей опублікували в соцмережах дописи зі скаргами на харчування у пришкільних таборах та дитячих садочках міста. На Facebook-сторінці «Освіта та шкільне харчування. Дніпро» вони ділилися фотографіями страв, які, за їхніми словами, не відповідають жодним стандартам.

Читайте також:

Теги: продукти Україна літо харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся з Трампом на саміті НАТО у Гаазі
Чому Трамп пом’якшав щодо України? Три можливі пояснення
27 червня, 11:18
28 червня – День Конституції України
28 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 червня, 00:05
Це фото на сторінці «Армії оборони Ізраїлю» підписано так: «Три жінки, три конфесії, одна форма. Мусульманка, іудейка та християнка – всі служать в Армії оборони
Служать навіть ті, у кого 10 дітей. Чим відрізняється ізраїльська мобілізація від української
21 червня, 10:13
Ядерний комплекс «Піонер» в Музеї ВПС України у Вінниці
Україна може створити ядерну зброю в союзі з європейськими державами – Горбулін
19 червня, 12:45
Участь ветеранів ГУР у Spartan Ultra World Championship є частиною кампанії зі збору 1 млн грн
Ветерани української розвідки подолали один з найскладніших забігів у світі
6 липня, 14:51
CBAM – це інструмент, який передбачає обкладання вуглецевим митом імпортної продукції в ЄС, якщо вона вироблена з викидами CO₂, не оподаткованими за стандартами Євросоюзу
CBAM знищить конкурентоздатність української продукції в ЄС – Біоенергетична асоціація
17 червня, 13:40
Запровадження CBAM у повному обсязі зменшить конкурентоспроможність українського експорту на ринку ЄС, зауважив Щелкунов
Україна не готова до запровадження екомита CBAM – ICC Ukraine
23 червня, 13:07
Резніков висловив думку, що члени російської делегації не доносили до свого керівництва правдиву інформацію
Ексміністр оборони Резніков розповів, як поводяться росіяни на переговорах, коли не бачить преса
22 червня, 16:59
JASSM – американська високоточна крилата ракета
Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет до F-16
14 липня, 16:42

Здоров'я

Яка їжа влітку особливо небезпечна? Фахівець дав роз'яснення
Яка їжа влітку особливо небезпечна? Фахівець дав роз'яснення
Прогноз магнітних бур на 22-24 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 липня: якою буде сонячна активність
Отруєння в ресторані Кацуріна: у потерпілих виявлено сальмонельоз
Отруєння в ресторані Кацуріна: у потерпілих виявлено сальмонельоз
Спека виснажує психіку: психологиня порадила, як долати дратівливість й втому
Спека виснажує психіку: психологиня порадила, як долати дратівливість й втому
Спека погіршує сон: психологиня порадила, як відновити відпочинок
Спека погіршує сон: психологиня порадила, як відновити відпочинок
Прогноз магнітних бур на 19-21 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 липня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
69K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
12K
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
4010
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3780
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua