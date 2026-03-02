2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 2 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 березня у світі відзначають Міжнародний день порятунку котів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день порятунку котів

Цей день присвячений безпритульним тваринам, які чекають на своїх господарів у притулках. Свято закликає людей брати тварин із притулків, а не купувати їх, нагадуючи про відповідальність за тих, кого ми приручили. В умовах війни в Україні це свято набуло особливого значення, адже тисячі домашніх улюбленців були врятовані волонтерами та військовими.

Всесвітній день психічного здоров’я підлітків

2 березня кожного року відзначається Всесвітній день психічного здоров’я підлітків – нова подія, яка з’явилась у 2020 році за ініціативи американського бренду молодіжного одягу Hollister. Компанія створила проєкт, котрий полягає в допомозі різноманітним організаціям, діяльність яких пов’язана з психічною рівновагою підлітків. Ініціатива була підтримана Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам (IASP) і підтримується багатьма організаціями та особистостями в усьому світі.

Цей день присвячений підвищенню обізнаності, зменшенню стигматизації та сприянню відкритим розмовам про ментальне здоровʼя молодих людей у всьому світі. На основі різних джерел у цій статті надається всебічний огляд Всесвітнього дня психічного здоров’я підлітків, включаючи способи підтримки підлітків, значення цього дня та факти про психічне здоров’я підлітків.

Метою Всесвітнього дня психічного здоров’я підлітків є підвищення обізнаності тінейджерів щодо психічного добробуту та подолання невпевненості у собі за допомогою медитацій, танців, музики, спорту тощо. Ця подія заохочує підлітків спілкуватись між собою у соціальних мережах й демонструвати власний спосіб подолання психологічного дискомфорту.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського

2 березня православна церква вшановує пам'ять святого Теодота. Він жив наприкінці III – на початку IV століття на острові Кіпр і був єпископом міста Киренія. Під час гонінь на християни за правління імператора Ліцинія святий Теодот відкрито проповідував віру в Христа.

Його схопили, піддали жорстоким катуванням і кинули до в'язниці. Попри муки, він не зрікся віри. Після воцаріння святого Костянтина Великого Теодот був звільнений і ще два роки служив єпископом, мирно відійшовши до Господа близько 326 року. У народі цей день часто називають «Федот Ветронос», оскільки зазвичай цього дня спостерігаються сильні вітри.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Яка погода на Теодота – таким буде і літо: якщо сонячно – до гарного врожаю, якщо дощ – до вологого літа.

Сніг іде весь день – весна буде пізньою, а трава з'явиться нескоро.

Сильний вітер – до неспокійного та вітряного березня.

Бурульки на дахах довгі – весна затягнеться, але літо буде теплим.

Історичні події

1444 рік – Скандербег утворює Лезьку лігу для боротьби з турецькими завойовниками;

1767 рік – король Карл III виганяє єзуїтів з Іспанії;

1796 рік – французький генерал Наполеон Бонапарт стає головнокомандувачем так званої Італійською армією;

1807 рік – Томас Джефферсон підписує закон, що забороняє увезення рабів на територію США, підконтрольні їм порти й території;

1836 рік – у містечку Вашингтон-на-Бразосі на з'їзді американців Техасу проголошують незалежність цього штату від Мексики;

1918 рік – в УНР ухвалюють перший закон про громадянство України;

1923 рік – у США виходить друком перший номер журналу Time – 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;

1933 рік – прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера «Кінг-Конг»;

1949 рік – закінчується перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі, що тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II;

1956 рік – Франція і Марокко домовляються про припинення протекторату і незалежність африканської країни, яка стає незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V;

1962 рік – військовий переворот у Бірмі: владу беруть генерали на чолі з У Не Віном;

1972 рік – із мису Канаверал стартує космічний апарат «Піонер-10», що першим досягає третьої космічної швидкості та починає досліджувати Юпітер;

1983 рік – з'являються перші компакт-диски й CD-програвачі;

1993 рік – засновують Академію медичних наук України.

Іменини

День ангела святкують: Микола, Арсеній, Богдан, Йосип, Сава, Федот (Теодот).