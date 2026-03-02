Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 2 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 березня у світі відзначають Міжнародний день порятунку котів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день порятунку котів

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день присвячений безпритульним тваринам, які чекають на своїх господарів у притулках. Свято закликає людей брати тварин із притулків, а не купувати їх, нагадуючи про відповідальність за тих, кого ми приручили. В умовах війни в Україні це свято набуло особливого значення, адже тисячі домашніх улюбленців були врятовані волонтерами та військовими.

Всесвітній день психічного здоров’я підлітків

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

2 березня кожного року відзначається Всесвітній день психічного здоров’я підлітків – нова подія, яка з’явилась у 2020 році за ініціативи американського бренду молодіжного одягу Hollister. Компанія створила проєкт, котрий полягає в допомозі різноманітним організаціям, діяльність яких пов’язана з психічною рівновагою підлітків. Ініціатива була підтримана Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам (IASP) і підтримується багатьма організаціями та особистостями в усьому світі.

Цей день присвячений підвищенню обізнаності, зменшенню стигматизації та сприянню відкритим розмовам про ментальне здоровʼя молодих людей у всьому світі. На основі різних джерел у цій статті надається всебічний огляд Всесвітнього дня психічного здоров’я підлітків, включаючи способи підтримки підлітків, значення цього дня та факти про психічне здоров’я підлітків.

Метою Всесвітнього дня психічного здоров’я підлітків є підвищення обізнаності тінейджерів щодо психічного добробуту та подолання невпевненості у собі за допомогою медитацій, танців, музики, спорту тощо. Ця подія заохочує підлітків спілкуватись між собою у соціальних мережах й демонструвати власний спосіб подолання психологічного дискомфорту.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

2 березня православна церква вшановує пам'ять святого Теодота. Він жив наприкінці III – на початку IV століття на острові Кіпр і був єпископом міста Киренія. Під час гонінь на християни за правління імператора Ліцинія святий Теодот відкрито проповідував віру в Христа.

Його схопили, піддали жорстоким катуванням і кинули до в'язниці. Попри муки, він не зрікся віри. Після воцаріння святого Костянтина Великого Теодот був звільнений і ще два роки служив єпископом, мирно відійшовши до Господа близько 326 року. У народі цей день часто називають «Федот Ветронос», оскільки зазвичай цього дня спостерігаються сильні вітри.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Яка погода на Теодота – таким буде і літо: якщо сонячно – до гарного врожаю, якщо дощ – до вологого літа.
  • Сніг іде весь день – весна буде пізньою, а трава з'явиться нескоро.
  • Сильний вітер – до неспокійного та вітряного березня.
  • Бурульки на дахах довгі – весна затягнеться, але літо буде теплим.

Історичні події

  • 1444 рік – Скандербег утворює Лезьку лігу для боротьби з турецькими завойовниками;
  • 1767 рік – король Карл III виганяє єзуїтів з Іспанії;
  • 1796 рік – французький генерал Наполеон Бонапарт стає головнокомандувачем так званої Італійською армією;
  • 1807 рік – Томас Джефферсон підписує закон, що забороняє увезення рабів на територію США, підконтрольні їм порти й території;
  • 1836 рік – у містечку Вашингтон-на-Бразосі на з'їзді американців Техасу проголошують незалежність цього штату від Мексики;
  • 1918 рік – в УНР ухвалюють перший закон про громадянство України;
  • 1923 рік – у США виходить друком перший номер журналу Time – 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;
  • 1933 рік – прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера «Кінг-Конг»;
  • 1949 рік – закінчується перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі, що тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II;
  • 1956 рік – Франція і Марокко домовляються про припинення протекторату і незалежність африканської країни, яка стає незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V;
  • 1962 рік – військовий переворот у Бірмі: владу беруть генерали на чолі з У Не Віном;
  • 1972 рік – із мису Канаверал стартує космічний апарат «Піонер-10», що першим досягає третьої космічної швидкості та починає досліджувати Юпітер;
  • 1983 рік – з'являються перші компакт-диски й CD-програвачі;
  • 1993 рік – засновують Академію медичних наук України.

Іменини

День ангела святкують: Микола, Арсеній, Богдан, Йосип, Сава, Федот (Теодот).

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 лютого – День бабака
День бабака 2026: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
1 лютого, 21:21
Великий піст вважається найсуворішим та найголовнішим: одна з найбільших заборон – тваринна їжа
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого, 00:00
Предстоятель Української греко-католицької церкви подякував Папі Леву XIV за підтримку України
Глава УГКЦ передав Папі Римському списки українських полонених
13 лютого, 10:59
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва
16 лютого, 22:00
Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще
26 лютого, 22:30
15 лютого син співака від ексдружини Вікторії Мартинюк святкує день народження
Пономарьов тепло привітав сина з 19-річчям
15 лютого, 15:15
Великий піст 2026: як бути в ресурсі та не їсти одну лише гречку
Великий піст 2026: як бути в ресурсі та не їсти одну лише гречку
22 лютого, 16:00
Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва
24 лютого, 22:00

Суспільство

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 2 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 березня 2026: традиції та молитва
«Мені зараз ніколи»: мати відмовилася говорити з полоненим окупантом
«Мені зараз ніколи»: мати відмовилася говорити з полоненим окупантом
Село на Полтавщині прихистило 600 переселенців
Село на Полтавщині прихистило 600 переселенців
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року
Психотерапевт назвав неочікувану рису українців, яку відкрила війна
Психотерапевт назвав неочікувану рису українців, яку відкрила війна

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua