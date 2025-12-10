Різдво-2025: скільки коштуватиме святковий стіл

Традиційний різдвяний стіл цього року обійдеться українцям у 1374 грн, майже без змін порівняно з минулим роком

Найдорожчими стравами на святковому столі залишаються риба, кутя та вареники з вишнями

Різдвяне меню з 12 традиційних страв для середньостатистичної української родини у 2025 році обійдеться приблизно в 1374 грн. Такі підрахунки оприлюднили науковці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Різдвяна кутя

Зазначається, що головні страви на різдвяному столі – це кутя та узвар. Пшенична кутя – 950 г продуктів традиційної рецептури – обійдеться у 213,37 грн і стане другою за вартістю стравою на святковому столі. Найдорожчими інгредієнтами страви цього року стали: мак – 72,50 грн за 200 г, волоські чищені горіхи – 68,80 грн, а також родзинки – 24,99 грн за 100 г відповідно. Основний складник куті – крупа пшенична з твердої пшениці – коштуватиме 26,90 грн за 400 г. За мед заплатимо ще 18,70 грн за 100 г і додамо трохи цукру (50 г) за 1,48 грн.

Традиційний узвар

Третьою за вартістю стравою буде традиційний узвар. Готові набори сухофруктів для узвару – сушені яблука, груші та чорнослив – коштують у супермаркетах 118,00 грн (600 г на 2 л води).

Смажена риба

Найдорожчою ж стравою цього року буде смажена риба — 346,02 грн. За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 339 грн, а за 200 г борошна –7,02 грн.

Борщ пісний

За борщ пісний з квасолею (2,535 кг продуктів на 2 л води) треба буде віддати 107,79 грн. Найдорожчим інгредієнтом тут є квасоля біла суха (300 г) – 51,50 грн. Овочевий складник становитиме: картопля (362 г) – 5,39 грн, капуста (300 г) – 3,08 грн, цибуля (100 г) – 0,74 грн, морква (400 г) – 4,36 грн, буряк (800 г) – 7,78 грн. Необхідно буде додати по 70-75 г помідорів – 8,67 грн та томатної пасти – 11,82 грн. Ще трохи цукру – 1,48 грн за 50 г, рослинної олії – 7,86 грн за 80 г, за смаком: перець чорний та сіль (1,87 грн), лавровий лист (3,24 грн) або зелень.

Салат «Вінегрет»

Салат «Вінегрет» (1,73 кг продуктів) коштуватиме 49,77 грн. Найдорожчими тут будуть бочкові солоні огірки – 26,80 грн за 200 г. За овочі заплатимо: картопля (600 г) – 8,94 грн, буряк (400 г) – 3,89 грн, морква (378 г) – 4,12 грн, цибуля (100 г) – 0,74 грн. Заправка рослинною олією коштує 4,91 грн за 50 г та сіль за смаком (0,37 грн).

Вареники

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 32,83 грн, зокрема картопля (1 кг) – 14,90 грн, борошно (500 г) – 17,54 грн, сіль (10 г) – 0,39 грн.

Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) вартують 32,03 грн. Для приготування тіста заплатимо за борошно 17,54 грн (500 г), а за сіль (10 г) – 0,39 грн. Сира капуста коштуватиме 6,16 грн за 600 г, морква (189 г) – 2,06 грн, а цибуля (132 г) – 0,97 грн. Рослинна олія для заправки (50 г) – 4,91 грн.

Вареники з вишнею складаються з пісного тіста і морожених вишень. Борошно (500 г) – 17,54 грн, трохи солі (10 г) – 0,39 грн. Левову частку вартості таких вареників займають вишні – 69,90 грн за 300 г. Загалом, вартість таких вареників становитиме 87,83 грн (за 810 г продуктів).

Тушкована капуста

Тушкована капуста (2,239 г продуктів) обійдеться у 70,78 грн. Найдорожчими тут є гриби печериці (300 г) – 45,35 грн. Вартість овочів становитиме 17,19 грн: 1 кг капусти – 10,27 грн, 189 г моркви – 2,06 грн, 660 г цибулі – 4,86 грн. Сіль і перець за смаком – 0,39 грн та рослинна олія (80 г) – 7,86 грн.

Смажена капуста

Смажена картопля готується на 100 г рослинної олії (9,82 грн) із 1 кг картоплі (14,90 грн) і 132 г цибулі (0,97 грн) з додаванням солі та перцю за смаком (0,39 грн). Всього витрат – 26,08 грн.

Окремо ставлять на стіл соління: квашена капуста – 96,75 грн за 500 г і огірки солоні бочкові – 53,70 грн за 400 г. Також на столі присутні свіжі овочі – огірки (66,72 грн) і помідори (71,90 грн) по 500 г відповідно.

«Вартість різдвяного столу 2025 року складе 1374 грн. Цей показник залишається практично на рівні минулорічного показника у 1365 грн. Дана цінова ситуація пояснюється тим, що ціни на овочі борщового набору – картоплю, моркву, капусту, буряк та цибулю – за останній рік знизилися більш ніж удвічі внаслідок їх рекордного врожаю у 2025 році. Найбільшого ж здорожчання відносно попереднього року в різдвяному меню зазнали такі продукти: олія (+26,7 %), вишня заморожена (+25,7 %), бочкові огірки (+25,2 %), квасоля біла суха (+18,3 %), борошно (+17,5 %), короп живий (+12,6 %) та помідори свіжі (+12,5 %)», – підсумували в інституті.

Різдвяний стіл у 2025 році коштуватиме українцям близько 1374 грн – лише трохи дорожче, ніж минулого року (1365 грн), тобто різниця становить 9 грн.

Нагадаємо, що минулого року, через війну, яку розпочала Росія, ціни на продукти в Україні продовжували зростати. За підрахунками науковців Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», традиційний різдвяний стіл середньостатистичної родини у 2024 році обійшовся близько 1365 грн.