У лютому ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак

У лютому енергетики повернули електрику 1,8 млн сімей після російських обстрілів – ДТЕК

Протягом лютого енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 1,8 млн сімей, чиї оселі були без електроенергії внаслідок ворожих обстрілів. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Минулого місяця ворог продовжував атакувати мирні міста та села. Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу фахівцям ДТЕК вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 1,4 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для понад 1,8 млн домівок українців», – йдеться в ньому.

Зазначається, що за місяць на Одещині енергетики повернули електрику 647,2 тисячам родин, а на Донеччині – 584,1 тисячам сімей.

У той же час на Дніпропетровщині, де через близькість лінії фронту обстріли посилилися, у лютому вдалося відновити електропостачання майже 346,3 тисячам осель.

Не полишає ворог атакувати столицю та Київщину. Попри усі виклики ремонтні бригади у лютому змогли повернути світло майже 227,2 тисячам родин Київщини та 15,3 тисячам сімей Києва.

Нагадаємо, у січні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 4,5 млн родин, чиї оселі були знеструмлені через ворожі атаки.