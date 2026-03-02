Кім: Будівництво житла для ВПО та ветеранів – драйвер економічного зростання

Починати потрібно вже зараз, вважає Віталій Кім

Україні потрібна Національна програма масового будівництва та реновації житла з горизонтом у мінімум 10 років. На цьому наголосив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у матеріалі для LB.ua, зазначивши, що будівництво житла для ВПО та ветеранів послугує драйвером економічного зростання.

«Нам потрібна не окрема програма кредитування чи тимчасові рішення, а Національна програма масового будівництва та реновації житла – з горизонтом в мінімум 10 років, із чіткою фінансовою моделлю та державними гарантіями для прифронтових регіонів. Потреба в житлі – безумовна та беззаперечна. Мільйони переселенців, сотні тисяч ветеранів, мільйони українців, які колись повернуться та шукатимуть нові домівки. Більше того, житло – це не лише квадратні метри. Будівництво – це інфраструктура демографічної безпеки. І водночас – драйвер економічного зростання», – заявив Кім.

За його словами, одне робоче місце на будмайданчику створює ще 5-6 у суміжних сферах: від виробництва матеріалів і логістики до малого бізнесу та сфери обслуговування. А це податки, зайнятість, внутрішній попит, фінансова стійкість громад і економічна стабільність країни.

«Для прифронтових областей це ще й питання виживання. І сьогодні, і по завершенню війни. Без житла ми не втримаємо лікарів, вчителів, комунальників і підприємців. Без можливості доступної оренди ми не забезпечимо швидкого та ефективного відновлення. Без сучасного та енергоефективного житла ми не допоможемо переселенцям остаточно інтегруватися в наші громади та не повернемо тих, хто виїхав. Без людей не буде економіки. А без економіки не буде розвитку та добробуту», – підкреслив голова ОВА.

Саме тому, переконаний він, втілення Національної програми реновації та будівництва житла потрібно починати з прифронтових територій – саме тут розриви найбільші та найвідчутніші.

Віталій Кім додав, що для цього необхідно забезпечити чітку фінансову архітектуру – з окремими квотами, підвищеним співфінансуванням і державними гарантіями компенсації ризиків. Надати не менше 50% фінансування для первинного ринку, з субсидованою ставкою 3-5% до 25 років, з можливостями муніципальної оренди та оренди з правом викупу, і з масштабною реновацією наявного житлового фонду.

«Починати потрібно вже зараз. Кожен рік без системного рішення для України – це ще один лікар, інженер чи підприємець, який обирає іншу країну. Відкладати це питання на потім – означає погоджуватися на депопуляцію і повільне виснаження регіонів. Житлова програма має стати частиною національної стратегії відновлення вже сьогодні. Тому що без людей не буде ні відновлення, ні сенсу його починати, ні розвитку України такою, якою її хочемо бачити і ми, і світ», – резюмував Віталій Кім.