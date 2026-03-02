Поліг під час бойових дій на Запоріжжі. Згадаймо Андрія Цупка

У 2025 році воїн був нагороджений медаллю військової доблесті «За хоробрість у бою»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Цупка.

26-річний солдат Андрій Цупко загинув 29 січня 2026 року внаслідок штурмових дій противника у Запорізькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Андрій Цупко народився 12 вересня 1999 року в селі Брускинське на Херсонщині. Навчався у школі в сусідньому селі Іщенка, а згодом здобув фах машиніста електровоза та слюсаря з ремонту рухомого складу у Криворізькому професійному транспортно-металургійному ліцеї.

Після навчання працював помічником машиніста електровоза. У 2019 році був призваний на службу у Збройні сили України – перебував в одній із військових частин Рівного.

З початком повномасштабного вторгнення Андрія Цупка перевели у 128-у окрему гірсько-штурмову бригаду. У 2025 році був нагороджений медаллю військової доблесті «За хоробрість у бою».

«Був доброю дитиною, дбайливим сином. Вільний час любив проводити з друзями, займався спортом. Основну частину його свідомого дорослого життя займала армія», – розповіла мама захисника.

Андрій Цупко воював у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади фото: Рівненська міська рада

Поховали захисника 26 лютого 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

Родина Андрія у червні 2022 року переїхала з Херсонщини до Рівного як внутрішньо переміщені особи. У захисника залишилися мама та дві сестри.

