Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Мені зараз ніколи»: мати відмовилася говорити з полоненим окупантом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Мені зараз ніколи»: мати відмовилася говорити з полоненим окупантом
Окупант записав коротке повідомлення: «Мам, спасибо тебе за разговор»
фото: скріншот із відео

Полонений росіянин визнав, що ситуація з матір’ю для нього болісна

Рідна мати відмовилася спілкуватися з сином, який потрапив у полон в Україні. Мати окупанта, котрий уже кілька місяців перебуває у таборі для військовополонених та уперше отримав можливість зателефонувати додому, заявила, що зайнята і розмовляти з ним не буде. Як інформує «Главком», інтерв’ю з російським військовослужбовцем – 30-річним Володимиром із Саратовської області – оприлюднив журналіст Дмитро Карпенко.

«Мені зараз ніколи», – коротко відповіла мати, коли їй зателефонували та спитали, чи поспілкується вона з сином.

Драматизму ситуації додало те, що номер дружини Володимир не пам’ятав, а мати відмовилася його дати. Після такого окупант ледь не розплакався. Він записав коротке повідомлення: «Мам, спасибо тебе за разговор», визнавши, що ситуація для нього болісна.

Під час інтерв’ю Володимир розповів, що одружений, виховує трьох дітей. Визнав, що раніше вживав наркотики, які замовляв через даркнет, одак припинив це після народження першої дитини.

Він має середню освіту, навчався у медичному училищі, але не завершив навчання через призов. Строкову службу проходив у Північній Осетії водієм військової техніки. Після армії працював у Москві на складі побутової техніки, а згодом – трактористом у Саратовській області.

За словами полоненого, у 2024 році після бійки, під час якої його опонент отримав перелом ребра, проти нього відкрили кримінальну справу. Альтернативою покаранню став контракт із Міноборони РФ.

У листопаді 2024 року він підписав контракт і був направлений до так званої 5-ї бригади. Служив механіком-водієм на ремонтній базі, ремонтував МТ-ЛБ та БМП.

Через п’ять місяців його відправили на позиції поблизу населеного пункту Веселе. 3 травня 2025 року під час висування колони з чотирьох БМП техніка була уражена протитанковою керованою ракетою. Машина, в якій перебував Володимир, загорілася. Із шести військових двоє загинули. Сам він отримав контузію та згодом був узятий у полон українськими військовими.

Наприкінці інтерв’ю полонений звернувся до росіян, які розглядають можливість підписання контракту.

«Якщо навіть комусь світить строк, краще відсидіти, хоча б будеш вдома», – заявив він.

Раніше полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього. 19-річний окупант на ім’я Дмитро має матір, трьох братів та двох сестер. Однак він виріс у дитбудинку. Із родини його забрали малюком, бо матір, заливши очі, збиралася спалити сина в пічці.

Також полонений окупант зателефонував дружині, а та влаштувала істерику. Спершу кричала та запитувала, чому чоловік дзвонить з чужого телефона, а опісля розплакалася і заявила, що в неї «підскочив» тиск. При цьому жінка не хотіла визнати, що її благовірний – загарбник, а стверджувала, що він «захищав» Батьківщину. 

Читайте також:

Теги: полон Міноборони РФ наркотики навчання жінка чоловік журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Київ, 24 лютого 2026 року
Рідні військовополонених та зниклих безвісти вийшли на акцію підтримки у Києві
24 лютого, 14:50
Ліквідація одного з найвпливовіших наркоторговців світу занурила Мексику в хаос
Ліквідація одного з найвпливовіших наркоторговців світу занурила Мексику в хаос
23 лютого, 01:15
Бійці 225 ОШП зазначають, що останнім часом зросла кількість росіян, які бажають здатися у полон
Двоє штурмовиків захопили у полон пʼятьох російських піхотинців та командира взводу
22 лютого, 20:11
Загальний обсяг вилучених заборонених речовин, які не потрапили до незаконного обігу, перевищує 27 мільйонів доз
Масштабна спецоперація «Рубікон»: ліквідовано транснаціональну наркомережу
19 лютого, 10:27
Поліція показала умови, у яких виховувалася малолітня дитина
Чотирирічна дитина у Києві отруїлася наркотиками: яке покарання загрожує матері
16 лютого, 15:31
За даними поліції, 50-річна зловмисниця систематично вчиняла фізичне та психологічне насильство щодо неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей
10 лютого, 10:35
Школи Троєщини та Печерського району поступово починають відновлювати роботу в очному форматі
Відсутність опалення у школах та садочках столиці: влада знайшла вихід
10 лютого, 08:43
Вікторія Рощина висвітлювала події на фронті та в окупованих регіонах
«Рощиній прилітало нормально»: з’явилися нові деталі утримання журналістки в СІЗО Таганрога
9 лютого, 09:48
Кожен вагон може вмістити та обігріти до 50 людей одночасно
Вагони незламності на залізничній станції «Дарниця»: що в них є та як туди потрапити
5 лютого, 09:24

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 2 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 березня 2026: традиції та молитва
«Мені зараз ніколи»: мати відмовилася говорити з полоненим окупантом
«Мені зараз ніколи»: мати відмовилася говорити з полоненим окупантом
Село на Полтавщині прихистило 600 переселенців
Село на Полтавщині прихистило 600 переселенців
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року
Психотерапевт назвав неочікувану рису українців, яку відкрила війна
Психотерапевт назвав неочікувану рису українців, яку відкрила війна
Соціолог розкрив нову тривожну тенденцію серед української молоді
Соціолог розкрив нову тривожну тенденцію серед української молоді

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua