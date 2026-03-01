«Мені зараз ніколи»: мати відмовилася говорити з полоненим окупантом

Полонений росіянин визнав, що ситуація з матір’ю для нього болісна

Рідна мати відмовилася спілкуватися з сином, який потрапив у полон в Україні. Мати окупанта, котрий уже кілька місяців перебуває у таборі для військовополонених та уперше отримав можливість зателефонувати додому, заявила, що зайнята і розмовляти з ним не буде. Як інформує «Главком», інтерв’ю з російським військовослужбовцем – 30-річним Володимиром із Саратовської області – оприлюднив журналіст Дмитро Карпенко.

«Мені зараз ніколи», – коротко відповіла мати, коли їй зателефонували та спитали, чи поспілкується вона з сином.

Драматизму ситуації додало те, що номер дружини Володимир не пам’ятав, а мати відмовилася його дати. Після такого окупант ледь не розплакався. Він записав коротке повідомлення: «Мам, спасибо тебе за разговор», визнавши, що ситуація для нього болісна.

Під час інтерв’ю Володимир розповів, що одружений, виховує трьох дітей. Визнав, що раніше вживав наркотики, які замовляв через даркнет, одак припинив це після народження першої дитини.

Він має середню освіту, навчався у медичному училищі, але не завершив навчання через призов. Строкову службу проходив у Північній Осетії водієм військової техніки. Після армії працював у Москві на складі побутової техніки, а згодом – трактористом у Саратовській області.

За словами полоненого, у 2024 році після бійки, під час якої його опонент отримав перелом ребра, проти нього відкрили кримінальну справу. Альтернативою покаранню став контракт із Міноборони РФ.

У листопаді 2024 року він підписав контракт і був направлений до так званої 5-ї бригади. Служив механіком-водієм на ремонтній базі, ремонтував МТ-ЛБ та БМП.

Через п’ять місяців його відправили на позиції поблизу населеного пункту Веселе. 3 травня 2025 року під час висування колони з чотирьох БМП техніка була уражена протитанковою керованою ракетою. Машина, в якій перебував Володимир, загорілася. Із шести військових двоє загинули. Сам він отримав контузію та згодом був узятий у полон українськими військовими.

Наприкінці інтерв’ю полонений звернувся до росіян, які розглядають можливість підписання контракту.

«Якщо навіть комусь світить строк, краще відсидіти, хоча б будеш вдома», – заявив він.

Раніше полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього. 19-річний окупант на ім’я Дмитро має матір, трьох братів та двох сестер. Однак він виріс у дитбудинку. Із родини його забрали малюком, бо матір, заливши очі, збиралася спалити сина в пічці.

Також полонений окупант зателефонував дружині, а та влаштувала істерику. Спершу кричала та запитувала, чому чоловік дзвонить з чужого телефона, а опісля розплакалася і заявила, що в неї «підскочив» тиск. При цьому жінка не хотіла визнати, що її благовірний – загарбник, а стверджувала, що він «захищав» Батьківщину.