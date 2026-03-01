Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 2 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Релігійні свята 2 березня: День пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського

2 березня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Теодота. Це свято присвячене мужності та непохитній вірі єпископа, який пройшов через важкі випробування, але не зрікся християнських ідеалів у часи жорстоких гонінь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 березня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського

2 березня церква згадує святого Теодота, який жив на зламі III та IV століть. Будучи єпископом міста Киренія на Кіпрі, він став символом стійкості під час переслідувань християн імператором Ліцинієм.

Коли правитель острова наказав схопити Теодота, святий сам прийшов до суду, заявивши про свою готовність постраждати за Христа. Його піддали нелюдським тортурам: били палицями, рвали тіло залізними гаками та клали на розпечені решітки. Проте Теодот дивом залишався живим, продовжуючи проповідувати навіть під час мук. Після перемоги Костянтина Великого над Ліцинієм святий був звільнений. Він повернувся до своєї пастви і ще два роки керував церквою до своєї мирної кончини близько 326 року.

Молитва дня

О, преславний священномученику Теодоте, вірний служителю Божий і теплий наш заступнику! Молимо тебе: поглянь на нас, що в скорботах і випробуваннях перебуваємо. Ти, що витерпів люті муки заради істини, зміцни і нашу віру, даруй нам мужність протистояти злу та терпіння у хвилини негараздів. Виблагай у Господа мир для нашої землі, зцілення для хворих та спасіння для душ наших. Нехай твоє життя буде нам прикладом незламності духу.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву «Федот Ветронос», оскільки зазвичай 2 березня спостерігалися сильні весняні вітри. Наші предки уважно стежили за природою:

  • Яка погода на Федота – таким буде і все літо.
  • Якщо сонце припікає – літо буде погожим, а врожай багатим.
  • Якщо йде дощ – чекайте на мокре та сире літо.
  • Якщо вітер холодний і північний – весна буде затяжною, а якщо південний і теплий – літо прийде рано.

Вважалося, що цього дня не варто починати нові великі справи, краще присвятити час молитві та підготовці до весняних робіт.

