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В України все добре з яйцями: експорт сутєєво зріс. Названо ключові країни-покупці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В України все добре з яйцями: експорт сутєєво зріс. Названо ключові країни-покупці
Країни Євросоюзу й надалі залишатимуться пріоритетним напрямком українського експорту яєць
фото з відкритих джерел

Українські яйця почали експортувати до Великої Британії – наразі на неї припадає 7% загального обсягу

У першому кварталі 2025 року Україна експортувала 496 млн курячих яєць, повідомляє «Главком» із посиланням на Союз птахівників України.

Обсяг експорту зріс удвічі порівняно з аналогічним періодом 2024 року, однак це не спричинило дефіциту продукції на внутрішньому ринку. Як зазначають фахівці, навіть напередодні Великодня, коли традиційно спостерігається підвищений попит, споживачі можуть розраховувати на достатню кількість яєць за доступними цінами.

Експерти відзначають зміни в географії експорту. Частка країн ЄС у структурі постачання зросла до 72%, що на 3% більше, ніж торік. Натомість різко зменшилася частка Сінгапуру – з 15% у 2023 році до 4% цьогоріч.

Вперше українські яйця почали експортувати до Великої Британії – наразі на неї припадає 7% загального обсягу. Також зростає частка експорту до країн Африки: 8% у 2025 році порівняно з 5% торік, тоді як у 2023-му поставки на цей континент взагалі не здійснювались.

Експорт до Ізраїлю залишається стабільним – хоч частка знизилася до 9%, фізичний обсяг постачання не змінився. Натомість країни Близького Сходу майже припинили імпорт українських яєць через складну логістику та високу конкуренцію в регіоні.

Фахівці прогнозують, що країни Євросоюзу й надалі залишатимуться пріоритетним напрямком українського експорту. Це пояснюється не лише високим попитом, а й зручними логістичними маршрутами. Якщо раніше право експорту до ЄС мали лише 4 українські компанії, то зараз їх уже 15, що, на думку експертів, дозволить зберігати сильні позиції на ринку.

Нагадаємо, поточного 2025 року яйця в США можуть подорожчати ще на 41,1%. Таке різке зростання цін прогнозують в Мінсільгоспі країни.  

Також повідомлялося, що міністерство сільського господарства США оголосило про виділення мільярда доларів на заходи, спрямовані на боротьбу з дефіцитом курячих яєць, внаслідок якого ціни на популярний продукт харчування зросли протягом року в середньому більш ніж на 50%. 

Зокрема, мережею поширилось відео, на якому в одному з американських супермаркетів покупці ледь не побились через яйця. Вони штовхались та голосно обурювались, через це зібрався натовп.

Теги: експорт імпорт продукти

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