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Уряд поновив повноцінний державний контроль за імпортованими харчовими продуктами

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Уряд поновив повноцінний державний контроль за імпортованими харчовими продуктами
Уряд посилює продовольчу безпеку України
фото ілюстративне

Україна посилить контроль за якістю імпортованої продукції

Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 345, яка змінює положення попереднього документа від 7 травня 2022 року (№ 537), поновлюючи державний контроль за імпортом харчових продуктів, кормів та продуктів тваринного походження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.

Як зазначають на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, нововведення має сприяти:

  • Зниженню ризиків для здоров’я людей;
  • Посиленню контролю за якістю імпортованої продукції;
  • Справедливим умовам для бізнесу;
  • Захисту споживачів і зменшенню ризиків ввезення небезпечної продукції.

 «Це ще один крок до гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами та посилення продовольчої безпеки України», – зазначив Коваль.

Нагадаємо, скасування безмитної торгівлі України з ЄС може мати «справді руйнівні» наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.

Термін дії нинішніх торгівельних пільг ЄС, які дозволяють українському експорту вільно надходити на європейський ринок, завершується 5 червня. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що непродовження стало б «дуже неправильним сигналом».

Починаючи з 2022 року пільги допомагали підтримувати українську економіку, однак низка країн, зокрема Польща, Угорщина та Франція, виступають проти їх продовження. Вони побоюються, що український імпорт тисне на ціни та шкодить місцевим фермерам. Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія ще раніше запровадили обмеження на імпорт українських зернових.

Стрімке зростання цін в Україні. Українські ритейлери відзвітували про ріст доходів. Майже 10 млрд грн склав сукупний прибуток лідерів українського ритейлу. Згідно з індексом «Опендатабота», на 17% зріс сумарний дохід компаній  у сфері роздрібної торгівлі торік – до 529,24 млрд грн. Вперше від початку повномасштабної війни жодна компанія з топ-10 не зазнала збитків. 9,82 млрд грн склав сукупний прибуток лідерів українського ритейлу.


 

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Теги: імпорт уряд

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