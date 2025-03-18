Через тарифну політику Трампа американці можуть відчути дефіцит яловичини

The Economist: Через тарифні плани Дональда Трампа у США подорожчають бургери

У США спостерігається дефіцит яловичини, який може посилитися через нові тарифи, запропоновані президентом Дональдом Трампом. З січня 2020 року середня ціна фунта яловичого фаршу зросла з $3,90 до $5,60, згідно з даними Бюро статистики праці. Таким чином вона збільшилася на 45%, що майже вдвічі перевищує загальний рівень інфляції. За інформацією Національної асоціації виробників яловичини, зростання цін викликано високим попитом у поєднанні з обмеженою пропозицією. Через недостатні інвестицій десятиліття тому поголів'я великої рогатої худоби в Америці скоротилося, хоча американці, як і раніше, люблять бургери та стейки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Ситуацію рятував імпорт. Якщо 2022 року Америка була чистим експортером яловичини, то зараз ситуація змінилася. Минулого року імпорт становив 2 млн голів живої худоби та 4,6 млрд фунтів (2,1 млрд кг) м'яса, що є рекордно високим показником.

Проте 3 березня президент Трамп заявив на своїй платформі Truth Social, що 2 квітня запровадить нові тарифи на імпорт сільськогосподарської продукції, включаючи яловичину. Він закликав фермерів готуватись до вирощування продуктів харчування для американців.

Як пише The Economist, хоча тваринники могли б виграти від обмеження імпорту, зрештою ситуація складніша. Різкий стрибок цін може спонукати фермерів продавати свої запаси, а не інвестувати в нові стада. У той же час споживачі шукатимуть альтернативи яловичині.

Навіть якщо запропоновані сільськогосподарські тарифи не набудуть чинності, Трамп може відновити частково призупинене 25-відсоткове мито на продукцію Канади та Мексики. Значна частина корів, що імпортуються в Америку, – це телята, вирощені в Мексиці і привезені в США для відгодівлі. Після відгодівлі багато хто з них вирушає на канадські скотобійні, а продукція згодом реімпортується.

Нагадаємо, у США ціни на яйця у лютому досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце. Попередній рекорд було зафіксовано в січні, коли вартість складала $4,95 за дюжину.

До слова, фінська влада не стала погоджувати постачання курячих яєць у США, що зіткнулися з дефіцитом цього товару, посилаючись на труднощі з бюрократією.