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Санкції не працюють: за рік ЄС імпортував російського металу на 2,5 млрд євро

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Санкції не працюють: за рік ЄС імпортував російського металу на 2,5 млрд євро
Попри запроваджені Європою санкції, імпорт російської металопродукції в ЄС залишається значним
фото: depositphotos.com

Ключовими споживачами російських напівфабрикатів були Бельгія, Італія, Данія та Чехія

За підсумками 2024 року, Європейський Союз імпортував з Росії 5,34 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу. Попри санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту продукції в ЄС – минулого року ця сума перевищила €2,5 млрд. Це свідчить про слабку ефективність чинних обмежень та наявність виключень, які дозволяють російській металургії експортувати на ринки ЄС, пише GMK Center. 

«Найбільші обсяги поставок припали на напівфабрикати – їх купили 3,15 млн тонн. Ключовими споживачами російських напівфабрикатів були Бельгія, Італія, Данія та Чехія – 425,65 тис. тонн (+11%). Також країни ЄС імпортували з РФ 1,03 млн тонн чавуну, та 1,04 млн тонн заліза прямого відновлення (DRI)», – вказує видання.

Таким чином, попри запроваджені Європою санкції, імпорт російської металопродукції в ЄС залишається значним. Деякі країни, зокрема Італія, Бельгія та Чехія, продовжують активно купувати продукцію РФ.

«Україна, як кандидат та майбутній член єдиного європейського економічного простору, могла б замістити російських постачальників. Українські виробники здатні наростити випуск та експорт напівфабрикатів, чавуну та DRI, що дозволило б ЄС зменшити залежність від російської сировини та водночас підтримати економіку України. Однак для цього необхідні як додаткові інвестиції у виробничі потужності, так і політична воля європейських країн», – резюмує видання.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму €3 млрд, а за 9 місяців 2024 року – ще на €2,1 млрд. Тому санкційні винятки на деякі групи російських товарів, особливо на металургійну продукцію, мають бути скасовані.

Він нагадав, що підприємства ГМК напряму підтримують російський ВПК. Наприклад, російська Група НЛМК, що належить олігарху Лісіну, постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка є критично важливою для російської оборонної промисловості.

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Теги: росія санкції інвестиції експорт імпорт Україна Європейський союз металургія

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