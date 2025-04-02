«Золотий вік Америки». Трамп оголосив про запровадження нових мит
2 квітня 2025 року запамʼятають як день відродження промисловості США – Трамп
2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ.
«Золотий вік Америки повертається», – підкреслив Трамп.
Трамп заявив, що підписує указ про взаємні мита по всьому світу. За його словами, Штати запровадять 10% тариф на весь імпорт: «Друзі та вороги США десятиліттями розграбовували американську економіку, але із запровадженням дзеркальних мит цьому прийшов кінець».
Варто зазначити, що на імпорт з усіх країн світу запроваджено 10%, а також додаткові індивідуальні мита приблизно для 60 країн, які, на думку його адміністрації, мають найбільш несправедливі торговельні відносини зі США.
США запроваджують такі мита
- 20% на імпорт з ЄС;
- 34% на імпорт із Китаю;
- 46% на імпорт з В'єтнаму;
- 24% на імпорт із Японії;
- 26% на імпорт із Індії;
- 10% на імпорт з Великої Британії;
- 31% тариф на імпорт із Швейцарії;
- 32% тариф на імпорт із Тайваню;
- 30% мито на імпорт з Південної Африки.
Опубліковано повний перелік введених США торгових мит по країнах:
США з 3 квітня вводять 25% мита на імпорт легкових автомобілів, легких вантажівок і автозапчастин.
До слова, Європейський Союз готує пакет надзвичайних заходів, призначених для підтримки галузей економіки, які постраждають від майбутніх мит США.
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