«Золотий вік Америки». Трамп оголосив про запровадження нових мит

Трамп заявив, що в його руках «наша Декларація економічної незалежності»

2 квітня 2025 року запамʼятають як день відродження промисловості США – Трамп

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ.

«Золотий вік Америки повертається», – підкреслив Трамп.

Трамп заявив, що підписує указ про взаємні мита по всьому світу. За його словами, Штати запровадять 10% тариф на весь імпорт: «Друзі та вороги США десятиліттями розграбовували американську економіку, але із запровадженням дзеркальних мит цьому прийшов кінець».

Варто зазначити, що на імпорт з усіх країн світу запроваджено 10%, а також додаткові індивідуальні мита приблизно для 60 країн, які, на думку його адміністрації, мають найбільш несправедливі торговельні відносини зі США.

США запроваджують такі мита

20% на імпорт з ЄС;

34% на імпорт із Китаю;

46% на імпорт з В'єтнаму;

24% на імпорт із Японії;

26% на імпорт із Індії;

10% на імпорт з Великої Британії;

31% тариф на імпорт із Швейцарії;

32% тариф на імпорт із Тайваню;

30% мито на імпорт з Південної Африки.

Опубліковано повний перелік введених США торгових мит по країнах:

США з 3 квітня вводять 25% мита на імпорт легкових автомобілів, легких вантажівок і автозапчастин.

До слова, Європейський Союз готує пакет надзвичайних заходів, призначених для підтримки галузей економіки, які постраждають від майбутніх мит США.