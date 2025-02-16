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Продуктова криза у США: американці ледь не побились у супермаркеті через яйця

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Продуктова криза у США: американці ледь не побились у супермаркеті через яйця
Сутичка у американському супермаркеті через дефіцит яєць
скриншот з відео

Охоронцям довелось розбороняти розлючених американців

У Сполучених Штатах Америки стрімко зросли ціни на курячі яйця. Шалене підвищення цін викликане спалахом пташиного грипу у країні.

Мережею поширилось відео, на якому в одному з американських супермаркетів покупці ледь не побились через яйця. Вони штовхались та голосно обурювались, через це зібрався натовп людей.

Охоронцям довелось розбороняти розлючених американців.

 

Український чиновник для WP пожартував, що Київ розглядає варіант масових поставок яєць до США на тлі дефіциту через тарифну політику Трампа.

Зазначимо, що яйця у США, порівняно із минулим роком, подорожчали на 70%. Деякі продуктові магазини почали запроваджувати обмеження на кількість яєць, які може купити покупець. До них входять Costco Wholesale (три упаковки по 24 або 48 штук на день в одні руки) і Trader Joe's (одна коробка з 12 яєць).

Оптова ціна упаковки з 12 великих яєць минулого тижня становила $7,34, що більш ніж утричі вище за торішній рівень.

Національна асоціація ресторанів США (NAR) заявляє, що кризу особливо відчувають заклади громадського харчування.

Так, з понеділка мережа Waffle House, що базується в штаті Джорджія, яка має більше 2 тис. ресторанів по всій країні, змушена була ввести тимчасову надбавку в 50 центів на кожне яйце, що продається, через дефіцит цього продукту. 

Не дивно, що яйця як дефіцитний товар уже потрапили до зору криміналітету. На початку лютого в Пенсільванії злочинці вкрали з фури, яка доставляла продукти в магазин Pete & Gerry's Organics, одразу 100 тис. яєць на суму $40 тис.

Яйця були викрадені прямо з вантажівки, припаркованої біля заводу компанії-виробника Pete & Gerry's Organics.

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Теги: США продукти криза магазин підвищення цін

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