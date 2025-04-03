Торговельна війна США: повний список нових мит для країн

Введені Трампом мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари. Зокрема, для Китаю вони становитимуть 34%, а України – 10%. «Главком» публікує повний перелік нових митних тарифів США.

США вводить мита для:

34% тариф на імпорт з Китаю;

20% тариф на імпорт з Євросоюзу;

24% тариф на імпорт з Японії;

31% тариф на імпорт зі Швейцарії;

10% тариф на імпорт з Великої Британії;

32% тариф на імпорт із Тайваню;

26% тариф на імпорт з Індії;

46% тариф на імпорт із В’єтнаму;

30% тариф на імпорт із Південної Африки;

36% тариф на імпорт із Таїланду;

25% тариф на імпорт із Південної Кореї;

24% тариф на імпорт із Малайзії;

10% тариф на імпорт з України;

49% тариф на імпорт із Камбоджі.

Повний перелік

Водночас введені Трампом мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР. Білий дім пояснив це тим, що ці країни вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи.

Зокрема, CNN пише, що Трамп, запровадивши мита на імпорт, у такий спосіб розпочав «глобальну торгівельну війну». У матеріалі рішення американського лідера називають «найбільшою політичною авантюрою» з економікою США серед усіх сучасних президентів і «безглуздою політичною ставкою», що піддає ризику економічні долі мільярдів людей.

Аналітики вважають, що нові мита завдадуть більшого удару по малозабезпечених американцях, ніж по «багатих друзях Трампа». Президентський тарифний експеримент свідчить про його байдужість до зростання цін на автомобілі та інші товари через подорожчання імпорту. CNN називає це «приголомшливим прикладом політичного позиціювання для президента-мільярдера, який очолює кабінет із колег-мільярдерів і мільйонерів».

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація».

У соціальній мережі Х демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам. «Безрозсудні тарифи Дональда Трампа спричинять хаос у нашій економіці, піднімуть ціни для споживачів і завдадуть шкоди працьовитим американським родинам. Це не стратегія – це найбільше підвищення податків для американського народу в історії», – написала вона.