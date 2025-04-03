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Китай грозить США контрзаходами через запровадження мит

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Китай грозить США контрзаходами через запровадження мит
Трамп запровадив масштабні митні тарифи проти Китаю. Пекін жорстко відповів
фото: AP

Пекін вважає, що Штати нехтують «балансом інтересів»

Китай закликав США негайно скасувати запроваджені президентом Дональдом Трампом мита та пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що Штати «ігнорують баланс інтересів, який обидвом країнам вдалось досягнути під час торгових переговорів протягом багатьох років».

«Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів», – наголосило торговельне відомство КНР.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про введення мит на імпорт для інших країн. Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%.

Зауважимо, шо Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому на умовах анонімності пояснив, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

 Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, яких торкнулися нові мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. Зокрема, в ефірі Fox News Бессент сказав: «Якщо ви помститесь, буде ескалація».

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Теги: США тарифи імпорт

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