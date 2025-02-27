На США чекає різке зростання цін на яйця

Американці мають готуватись платити за яйця майже на 50% більше ніж минулоріч

Поточного 2025 року яйця в США можуть подорожчати ще на 41,1%. Таке різке зростання цін прогнозують в Мінсільгоспі країни. Про це інформує «Главком» із посиланням на ABC News.

На початку року відомство очікувало зростання цін лише на 20%, проте потім прогноз скоригували. Причиною називають дефіцит яєць у країні, на тлі якого зберігаються високі ціни.

Поголів'я курок-несучок у США стало суттєво меншим через спалах пташиного грипу, який забрав у листопаді-грудні 2024 року життя 17,2 млн з них.

У січні середня ціна на яйця в США склала $4,95 за дюжину. За місяць їхня ціна злетіла на 13,8% порівняно зі зростанням у 8,4% за грудень. При цьому, зазначають у Мінсільгоспі, ціни на яйця в січні були на 53% вищими, ніж роком раніше.

Нагадаємо, у деяких штатах магазини запроваджують обмеження на продаж. Так, мережа магазинів Market Basket у штаті Массачусетс просить покупців обмежити кількість покупок двома коробками на сім'ю, але десь обмеження серйозніші. Житель Лас-Вегаса розповів, що виявив порожні полиці у місцевому продуктовому магазині.

До слова, Туреччина зорієнтувалась у ситуації із дефіцитом, і з початку 2025 року вже експортувала близько 15 тисяч тонн яєць до США.