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Під Києвом від удару блискавки згорів будинок (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Під Києвом від удару блискавки згорів будинок (відео)
фото скріншот відео

Будівля вигоріла повністю

Сьогодні під вечір столицю та Київську область накрила негода, яка супроводжується рясним дощем та громом. Унаслідок удару блискавки спалахнув будинок у Глевасі. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Як зазначається, будівля вигоріла повністю. 

Раніше у липні  під час сьогоднішньої негоди у Києві блискавка влучила у парковку в одному із районів міста. Подія відбулася у Дарницькому районі. За даними соцмереж, у місці удару видніється дим.

Теги: пожежа негода будинок Київщина

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