Під Києвом від удару блискавки згорів будинок (відео)
Будівля вигоріла повністю
Сьогодні під вечір столицю та Київську область накрила негода, яка супроводжується рясним дощем та громом. Унаслідок удару блискавки спалахнув будинок у Глевасі. Відповідне відео з'явилося у мережі.
😱 Блискавка вдарила у будинок в Глевасі
Будинок згорів до тла. pic.twitter.com/CW7WD1CWIH
Як зазначається, будівля вигоріла повністю.
Раніше у липні під час сьогоднішньої негоди у Києві блискавка влучила у парковку в одному із районів міста. Подія відбулася у Дарницькому районі. За даними соцмереж, у місці удару видніється дим.
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