У Грузії блискавка двічі влучила у літак Wizz Air: що сталося із судном

Бортпровідники заявили про пошкодження системи блискавкозахисту

У суботу, 26 жовтня, літак авіакомпанії Wizz Air, який здійснював рейс із грузинського міста Кутаїсі до Праги, повернувся в аеропорт після влучання блискавки. Про це повідомляє News Georgia.

Видання із посиланням на слова пасажирів судна повідомили, що в суботу блискавка двічі влучила у літак невдовзі після набору висоти. За словами очевидців, вони почули гучний шум за бортом.

Бортпровідники заявили про пошкодження системи блискавкозахисту, а також прозвітували про повернення літака до летовища в Кутаїсі.

Нині ні аеропорт, ні компанія Wizz Air цю інформацію не прокоментували. Також невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту.

Нагадаємо, у Парижі в літак, який пролітав над Ейфелевою вежею, влучила блискавка. Інцидент стався 12 травня під час сильної грози. Момент вдалося зафіксувати одному з інтернет-користувачів, який виклав знімки в соціальній мережі X. На одному з них видно, як літак у небі ніби розриває навпіл лінію електричного розряду від удару блискавки.

Раніше у Канаді було зафіксовано момент удару блискавки по Boeing 777-300, який злітав у міжнародному аеропорту Ванкувера і прямував до аеропорту «Хітроу» у Лондоні. На борту літака перебувало 500 пасажирів. Про деталі інциденту повідомляєа канадський портал City News Everywere.

У статті вказується, що відео опублікував 19-річний пілот-початківець Ітан Вест. Пілот-початківець зауважив, що відстежив подальший політ Boeing – він вчасно приземлився у аеропорту «Хітроу» у Лондоні. Потім літак оглянули, зауважили на порталі, і з'ясували, що ніяких пошкоджень немає. Також пояснили, що згідно з даними Національної метеорологічної служби США, блискавка влучає у пасажирські літаки один-два рази на рік.