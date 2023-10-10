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ЗСУ розповіли, чи може Росія виснажити українську ППО

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
ЗСУ розповіли, чи може Росія виснажити українську ППО
Окупанти застосовують різне озброєння, щоб виснажити українську ППО
фото: Вікіпедія

При масованих повітряних ударах виникає ризик перевантаження для багатьох систем ППО

Порівнюючи постійні російські ракетні та дронові обстріли по території України та нещодавню масовану повітряну атаку ХАМАС по Ізраїлю важливо враховувати не лише рівень систем протиповітряної оборони, а й фактор розміру території, яка зазнає ударів. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Полковник звернув увагу на дані статистики щодо російських повітряних атак по містах України.

«Вони атакують нас фактично щодня різними типами (озброєння – «Главком».). А щодо ракет та «Шахедів» – то були близько сотні. Такий показник був минулого року, здається. І тут перенавантаження воно на одному локальному місті», – зазначив він.

Ігнат у цьому контексті вказав на суттєві відмінності розмірів площі території Української та Ізраїльської держав.

«Якщо Ізраїль це фактично одна українська область, то звичайно туди можна запустити тисячі засобів повітряного нападу. Це не лише ракети, я думаю, що засоби РСЗВ в основному працювали по Ізраїлю. Також були й безпілотники різних типів ну і, можливо, якісь ракети», – сказав представник ПС ЗСУ.

За словами офіцера, при масованих повітряних ударах виникає ризик перевантаження для багатьох систем ППО.

«Тому «Залізний купол» зрозуміло, що це крута система, яка справді може перехоплювати навіть РСЗВ ворога. Але якщо просто масований удар у кілька тисяч, то зрозуміло, що збити все не вдасться», – зазначив Ігнат.

Також він наголосив, що в українських реаліях російські окупанти при повітряних ударах застосовують різні типи озброєння на різних напрямках.

«Територія більша, а відповідно буде і розосереджено більше. Те, що ворог завдає ударів і намагається вразити об'єкти, але й виснаження ППО також має місце. Ми витрачаємо теж свої кошти. Мається на увазі боєкомплект у збут цих цілей і ворог теж це чудово розуміє» – сказав полковник.

Нагадаємо, західні системи протиповітряної оборони, які з'явилися в Україні, зосередяться на захисті енергетичного сектору, а також стратегічних об'єктів держави та об'єктів критичної інфраструктури, як це й робили минулої зими.

Раніше повідомлялося, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України окупанти знищили 90% ППО на Харківщині. Проте українським Силам оборони навіть у таких умовах вдалося впоратися з ворогом.

Теги: війна системи ППО

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