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На початку повномасштабної війни росіяни знищили 90% ППО Харківщини – ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На початку повномасштабної війни росіяни знищили 90% ППО Харківщини – ЗСУ
Українські військові поставили ракети С-300 на бойове чергування, аби захиститися від росіян
фото з відкритих джерел

У перші дні повномасштабного вторгнення окупанти знищили практично всю бригаду 302-го зенітно-ракетного полку

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України окупанти знищили 90% ППО на Харківщині. Проте українським Силам оборони навіть у таких умовах вдалося впоратися з ворогом. Про це розповів начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник «Марсель» в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Військовий зазначив, що окупанти знищили практично всю бригаду 302-го зенітно-ракетного полку.

«90% протиповітряної оборони було знищено. Я тоді зв'язався з командиром бригади 302 зенітно-ракетного полку і кажу: «Де? Чому не працюємо?». А він каже: «У мене практично вся бригада знищена», – розповів начальник Харківського гарнізону.

Та попри це в бригади ще були ракети С-300, які військові поставили на бойове чергування.

«Але в нього залишилися ще ракети С-300, не буду казати, яка кількість. Зуміли все ж таки поставити їх на бойове чергування і зробити так, щоб російська авіація не продовжувала нальоти на мирне місто Харків», – зазначив Мельник.

Нагадаємо, ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України.

До слова, Україна й Сполучені Штати працюватимуть спільно для виробництва зброї та оборонних систем. Зокрема Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО у копродукції

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Теги: війна системи ППО Харківщина окупанти

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