Вакарчук поділився враженнями після відвідин сільського музею

Вакарчук з копією картини Пікассо, оригінал якої зберігається у селі Пархомівка Харківської області

«Музей у звичайному українському селі нараховує більше 7500 експонатів» – Вакарчук

«Музей, в якому зберігаються оригінальні роботи Малевича, Шевченка, Піранезі, Пікассо та багатьох інших відомих художників знаходиться... в селі Пархомівка Харківської області», – написав Вакарчук на своїй сторінці у Фейсбук.

Вакарчук розповів, що музей носить ім’я Панаса Луньова – вчителя звичайної середньої школи, який був поціновувачем мистецтва.

«Викладач історії одного разу запропонував учням створити краєзнавчий, а згодом і художній музей та спонукав дітей писати листи відомим митцям із проханням надсилати роботи для колекції музею. І їм почали надходити оригінали картин з усього світу.

На сьогодні музей у звичайному українському селі нараховує більше 7500 експонатів», – повідомив лідер рок-гурту »Океан Ельзи».

Екснардеп зауважив, що це неймовірно надихаюча історія і привід відвідати музей, який розташований лише в 345 км від Києва.

«Правда, наразі ви не знайдете там розгалуженої туристичної інфраструктури, стильних кафе чи ресторанів, а дороги до музею далекі від бажаних... Але зміни – в наших руках, як показує приклад сільського вчителя.

Тож варто протягом літа запланувати відвідини цього унікального місця і зробити свій внесок в розвиток не лише музею, а й села загалом», – додав він.

Нагадаємо, фронтмен гурту «Океан Ельзи» та екснардеп від партії «Голос» Святослав Вакарчук повернувся на велику сцену. Напередодні група зіграла рокенрольний сет на Atlas Weekend. Вакарчук уперше за два роки виступив на великій сцені.