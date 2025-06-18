Секрет довголіття мозку: лікар назвав недооцінену щоденну звичку

Недооцінена звичка для здоров'я мозку: лікар-довголітарист назвав ключ до зниження ризику деменції

У пошуках способів зберегти гостроту розуму та знизити ризик деменції, часто йдеться про дієту чи ігри для пам'яті. Однак, за словами доктора Авініша Редді, лікаря-довголітариста, існує щоденна практика, яка «дуже недооцінюється», але має сильний вплив на здоров'я мозку – це регулярні фізичні вправи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Доктор Редді наголошує: «Те, що дуже недооцінюється, і я завжди про це кажу, це фізичні вправи. Регулярні фізичні вправи знижують ризик деменції». Він також зазначає, що певні види спорту, такі як настільний теніс та піклбол, допомагають знизити ризик розвитку хвороби Паркінсона та деменції, оскільки вони активно задіюють координацію рук і очей.

За даними Harvard Health Publishing, координація рук і очей погіршується з віком, особливо після 60 років, якщо відсутні належні фізичні вправи або харчування. Ця координація є критично важливою для збереження незалежності, впливаючи на такі щоденні дії, як керування автомобілем чи тримання за поручні. Ерготерапевт Дженніфер Паккард пояснює, що швидкість руху м'яча у ракетних видах спорту створює виклик для мозку, змушуючи його керувати рухами руки та плеча навіть поза полем зору.

Доктор Редді підкреслює, що командні та групові види спорту, такі як піклбол, не лише підтримують фізичну активність, а й покращують соціальні зв’язки. Дослідження показують, що знайомство з новими людьми та підтримка особистих стосунків сприяють щастю та збільшують шанси на довше життя.

Піклбол (англ. pickleball) – різновид спорту з ракеткою, який поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу.

Лікар ділиться спостереженнями: «Я бачу пацієнтів старшого віку, і якщо вони травмуються, їхня перша причина, чому вони хочуть повернутися до тренувань, полягає в тому, що вони думають: «Я хочу повернутися і побачитися зі своїми друзями з гольфу» або «Я хочу знову приєднатися до своєї ліги з піклболу, побачитися зі своїми друзями»».

Піклбол є яскравим прикладом. Згідно зі звітом SFIA за 2022 рік, найбільша вікова група гравців у піклбол у 2021 році становила 55 років і старше. Гравці, які спілкувалися з CNBC Make It у 2023 році, підтверджують, що соціальний аспект цього виду спорту є потужною привабливістю.

«Я всім кажу, що за останні шість-сім років я знайшов більше друзів і добрих знайомих завдяки піклболу, ніж за все своє життя», – розповів 72-річний Рьо Шінагава, який перейшов на піклбол після десятиліть гри в теніс.

Цей досвід підтверджує слова Редді: «Це просто змушує вас усвідомити, що фізичні вправи не обов’язково мають бути такими складними. І довголіття не обов’язково має бути таким складним».

Нагадаємо, ін'єкції краси стали настільки популярними, що дехто намагається робити їх самостійно. Однак косметологи попереджають: домашні процедури з ботоксом або філерами можуть призвести до серйозних ускладнень.