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100-річні близнюки з Британії розкрили секрет свого довголіття

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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фото: mccarthyandstone/Instagram

100-річні близнюки з Британії назвали спорт секретом свого довголіття

Цього року у Великій Британії однояйцеві близнюки Вільям (Білл) та Джек Кейсі відсвяткували ювілей – братам виповнилося по 100 років. Секретом свого довголіття вони назвали захоплення спортом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

Урочистість з нагоди круглої дати відбулася в будинку для людей похилого віку в англійському місті Дідкот. Гостей пригощали святковим тортом, самі іменинники приміряли надувні корони.

Брати-близнюки відсвяткували разом сторіччя
Брати-близнюки відсвяткували разом сторіччя

Старший із близнюків Білл Кейсі після виходу на пенсію зайнявся живописом та не забуває про спорт – щодня приділяє фізичному навантаженню 20 хвилин.

Білл додав: «Я завжди прагнув досягти 100 років, і тепер це сталося, я з нетерпінням чекаю наступної сотні!».

«Відсутність шкідливих звичок, здоровий спосіб життя, активність, цілеспрямованість і добрі гени», – ось відповідь Білла Кейса на питання про те, як йому вдалося прожити до 100 років. Молоді він порадив займатися спортом, особливо крикетом.

Вважається, брати Кейсі є найстаршими близнюками, які досі живі.
Вважається, брати Кейсі є найстаршими близнюками, які досі живі.

Білл і Джек Кейсі народилися в районі Лондона Уондсворт. У 1945 році обидва вступили на службу в Корпус королівських інженерів-електриків та механіків. Зі своєю майбутньою дружиною Джоан Білл Кейсі познайомився у 1951 році, через два роки пара узаконила стосунки, у 1955 році у них народився син Мартін.

Білл і Джоан оселилися в Саттоні, графство Суррей, де Білл працював інструктором з підвищення кваліфікації та навчання в уряді. Він став кваліфікованим членом Інституту офіцерів з підготовки кадрів, перш ніж піти на пенсію з посади менеджера в 1984 році.

Нагадаємо, 103-річна жінка із Великої Британії назвала секрет свого довголіття. Вона стверджує, що вся справа в рибі та овочax.

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Теги: Велика Британія ювілей довголіття

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