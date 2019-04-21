МВС: сьогодні на виборчих дільницях померли дві людини
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У Волновасі біля дільниці померла жінка, на Тернопільщині - чоловік
На виборчих дільницях під час другого туру виборів Президента України зафіксовано дві смерті.
Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв під час брифінгу 21 квітня за результатами проведення виборів.
«На жаль, констатуємо дві смерті громадян на виборчих дільницях. Одна жінка у Волновасі не дійшла до виборчої дільниці кілька метрів і померла, її не змогли лікарі врятувати. У Тернопільській області також помер виборець, місцевий мешканець», - сказав він.
Крім того, Князєв повідомив, що протягом доби 21 квітня 7 громадян України загинули у ДТП.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського.
Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.
Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.