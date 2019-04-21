МВС: сьогодні на виборчих дільницях померли дві людини



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У Волновасі біля дільниці померла жінка, на Тернопільщині - чоловік

На виборчих дільницях під час другого туру виборів Президента України зафіксовано дві смерті.

Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв під час брифінгу 21 квітня за результатами проведення виборів.

«На жаль, констатуємо дві смерті громадян на виборчих дільницях. Одна жінка у Волновасі не дійшла до виборчої дільниці кілька метрів і померла, її не змогли лікарі врятувати. У Тернопільській області також помер виборець, місцевий мешканець», - сказав він.

Крім того, Князєв повідомив, що протягом доби 21 квітня 7 громадян України загинули у ДТП.