Видача паспортів за кордоном: заступниця Єрмака потішила українців

Паспорти будуть видані українцям не лише в Польщі, а й в інших країнах

Державне підприємство «Документ» видасть документи, оформлення яких затримується, більше ніж 80 тис. громадянам України у Польщі. Про це заявила заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук.

«Учора у Варшаві президент Зеленський зустрівся з українською громадою. Серед іншого обговорювали питання видачі паспортів ДП «Документ». Лише в Польщі йдеться про понад 80 тис. громадян, які давно чекають свої документи», – каже вона.

За словами Верещук, глава держави «питання вирішив». Вона додала, що паспорти будуть видані не лише в Польщі, натомість всюди, де вони «застрягли».

Як відомо, у квітні минулого року український уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Проте згодом видачу документів було відновлено, але за умови наявності оновлених даних і військово-облікового документа.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Поліграфкомбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Через це зросте й загальна вартість оформлення деяких документів. Йдеться про паспорт громадянина України у формі ID-картки, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Також Кабінет міністрів України ухвалив проєкт розпорядження, який передбачає зміни до переліку послуг, які надаються органами виконавчої влади та Центрах надання адміністративних послуг. Проєктом розпорядження пропонується доповнити перелік адміністративних послуг можливістю одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) або обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Раніше «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.

До слова, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».