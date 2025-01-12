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Хто має право на подвійний стаж? Перелік професій

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хто має право на подвійний стаж? Перелік професій
Якщо громадянин пропрацював 10 років у шкідливих умовах, його стаж буде зараховано як 20 років
фото з відкритих джерел

У 2025 році для отримання пенсії в 60 років необхідна наявність не менше 32 років стажу

Деякі громадяни в Україні можуть вийти на пенсію раніше завдяки подвоєному страхового стажу. Це правило поширюється на тих, хто працює у шкідливих, небезпечних або екстремальних умовах. Про це пояснює Пенсійний фонд України.

Питання подвоєного стажу регулюється статтею 24 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У 2025 році мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію залежить від віку та року виходу. Щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно не менше 32 років стажу.

Цей показник щорічно збільшується на 12 місяців, щоб до 2028 року досягти 35 років. Для громадян із меншим стажем пенсія може бути призначена пізніше:

  • 22 роки страхового стажу – для виходу в 63 роки;
  • 15 років стажу – для виходу в 65 років;

Згідно із законодавством, кожен рік роботи у шкідливих, небезпечних або екстремальних умовах зараховується як два. Такий механізм подвоєного стажу слугує однією з форм соціального захисту, даючи змогу громадянам, які працювали в складних умовах, вийти на пенсію раніше.

Подвійний стаж для оформлення пенсії зараховується за певні види робіт. У списку:

  • особливо шкідливі умови праці, пов'язані з впливом високого рівня шуму, вібрації, токсичності, радіації;
  • підземні роботи на шахтах, підземках, рудниках, підземних комунікаціях;
  • у медзакладах із підвищеним рівнем ризику (психіатричні медзаклади, інфекційні лікарняні заклади);
  • деякі види військової служби (в умовах бойових дій, АТО, інших особливо небезпечних завдань);
  • робота, що входить до зони надзвичайної ситуації;
  • робота за екстремальних кліматичних умов (на високогір'ї, Крайній Півночі);
  • робота на флоті, пов'язана з тривалими рейсами.

Якщо громадянин пропрацював десять років у шкідливих умовах, його стаж буде зараховано як 20 років, що дає можливість дострокового виходу на пенсію. Для підтвердження права на подвоєний страховий стаж необхідно надати до Пенсійного фонду України пакет документів, що включає:

  • трудову книжку із записами, де підтверджується займана посада і періоди роботи;
  • довідку від роботодавця, де засвідчується специфіка виконуваних робіт;
  • виписки з нормативних актів або інші документи в разі, якщо умови праці змінювалися протягом цього періоду.

Нагадаємо, у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня пенсії буде перераховано. Ідеться про тих, хто отримує мінімальні, максимальні пенсії, а також виплати, прив'язані до мінімалки, і доплати за стаж.

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Теги: документи Україна Пенсійний фонд робота пенсія страхування стаж

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