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У ЦНАПі можна буде оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У ЦНАПі можна буде оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно
Раніше стало відомо, що у 2025 році значно зростуть ціни на біометричні документи
фото з відкритих джерел

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 31 грудня

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт розпорядження, який передбачає зміни до переліку послуг, які надаються органами виконавчої влади та Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Проєктом розпорядження пропонується доповнити перелік адміністративних послуг можливістю одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) або обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

«Реалізація зазначеного акта надасть громадянам ширші можливості для вибору установи, в якій можна одночасно оформити внутрішній паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон», – зазначає відомство.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Поліграфкомбінат «Україна» змінює вартість бланків окремих біометричних документів. Через це зросте й загальна вартість оформлення деяких документів. Йдеться про паспорт громадянина України у формі ID-картки, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Раніше «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.

До слова, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».

Як повідомлялося, у 2025 році українцям, які проживають або працюють у Польщі, важливо стежити за терміном дії своїх документів, щоб уникнути проблем із перебуванням, працевлаштуванням чи соціальними виплатами.

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Теги: документи паспорт українці послуги

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