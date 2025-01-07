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Пішов воювати, щоб син не навчався у російській школі. Згадаймо Олександра Чудіновича

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пішов воювати, щоб син не навчався у російській школі. Згадаймо Олександра Чудіновича
У липні 2022 року Олександр Чудінович пішов до лав Збройних сил України
колаж: glavcom.ua

З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік був готовий стати на захист України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Чудіновича.

На Сумщині 23 грудня 2024 року поліг 38-річний захисник України, солдат Олександр Чудінович. Про це повідомила Рівненська міська рада. 

Олександр народився в Рівному 27 травня 1986 року. У 10-11 класах навчався у Квасилівському ліцеї. Після закінчення навчання працював у будівельній сфері в Україні та за кордоном.

З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр був готовий стати на захист України. Говорив рідним: «Коли закінчиться війна, син запитає мене, де я був увесь цей час? І що я йому відповім?».

«Саша не служив в армії, але це його не стримувало. Спершу добровольцем долучився до місцевої тероборони, а у липні 2022 року – пішов до лав Збройних сил України. Він говорив, що пішов воювати, щоб його син не навчався у російській школі, а дружина не розмовляла російською мовою…», – розповідає дружина героя Ольга.

Олександр Чудінович говорив, що пішов воювати, щоб його син не навчався в російській школі, а дружина не розмовляла російською мовою
Олександр Чудінович говорив, що пішов воювати, щоб його син не навчався в російській школі, а дружина не розмовляла російською мовою
фото: Рівненська міська рада

На жаль, 38-річний солдат Олександр Чудінович загинув 23 грудня 2024 року на Сумщині…

Чуйний, хороший, добрий, уважний, чесний, відповідальний, чудовий чоловік, турботливий син та люблячий батько 11-річного сина. Він завжди приходив на допомогу, думав про всіх, окрім себе, не жалів себе.

«Ніхто зі знайомих не скаже про нього жодного поганого слова. Він заслуговує на всі можливі нагороди, а його побратими стали для нього другою сім’єю, за яку він стояв горою. Саша загинув як справжній воїн і Герой! Він всього себе віддав, щоб захистити нашу Україну від цих нелюдів», – продовжує Ольга.

Прощання з захисником відбулося 3 січня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали воїна на Алеї Героїв кладовища Нове.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці Україна хвилина мовчання пам'ять

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