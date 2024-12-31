У 2025 році значно зростуть ціни на біометричні документи

В Україні незабаром зміниться вартість оформлення ID-картки та інших документів

Українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають їх за старою ціною

З 1 січня 2025 року Поліграфкомбінат «Україна змінює вартість бланків окремих біометричних документів. Через це зросте й загальна вартість оформлення деяких документів. Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

Йдеться про паспорт громадянина України у формі ID-картки, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Вартість біометричних документів у 2025 році:

паспорт громадянина України (ID-картка) вперше – безкоштовно;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів – 558 грн;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів – 928 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів – 1042 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів – 1682 грн;

посвідка на постійне проживання в Україні – 1175 грн;

посвідка на тимчасове проживання в Україні – 1080 грн.

Вартість оформлення документів у 2025 році фото: Facebook/Державна міграційна служба України

Міграційна служба наголошує, що ті громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старою ціною.

«Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв», – йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.

До слова, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».

Як повідомлялося, у 2025 році українцям, які проживають або працюють у Польщі, важливо стежити за терміном дії своїх документів, щоб уникнути проблем із перебуванням, працевлаштуванням чи соціальними виплатами.