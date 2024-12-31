У 2025 році значно зростуть ціни на біометричні документи
Українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають їх за старою ціною
З 1 січня 2025 року Поліграфкомбінат «Україна змінює вартість бланків окремих біометричних документів. Через це зросте й загальна вартість оформлення деяких документів. Про це повідомляє Державна міграційна служба України.
Йдеться про паспорт громадянина України у формі ID-картки, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
Вартість біометричних документів у 2025 році:
- паспорт громадянина України (ID-картка) вперше – безкоштовно;
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів – 558 грн;
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів – 928 грн;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів – 1042 грн;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів – 1682 грн;
- посвідка на постійне проживання в Україні – 1175 грн;
- посвідка на тимчасове проживання в Україні – 1080 грн.
Міграційна служба наголошує, що ті громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старою ціною.
«Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв», – йдеться в заяві відомства.
Нагадаємо, «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.
До слова, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».
Як повідомлялося, у 2025 році українцям, які проживають або працюють у Польщі, важливо стежити за терміном дії своїх документів, щоб уникнути проблем із перебуванням, працевлаштуванням чи соціальними виплатами.
Коментарі — 0