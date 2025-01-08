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Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників

Ірина Бура
glavcom.ua
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Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років
фото: ДБР

До ДБР звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить, та поскаржилася на системний тиск і погрози з боку чиновника

Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.

У квітні 2024 року до ДБР звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на «співпрацю». Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.

Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового «траншу» для чиновника.

Наразі проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Триває досудове розслідування. Перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно зі слідчими Національної поліції ліквідувала ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За результатами комплексних заходів затримано посадовця комунальної організації «Київмедспецтранс» КМДА і чотирьох його спільників, які підозрюються у розкраданні понад 6 млн грн. 

Окрім того, у Києві на хабарі у $20 тис. затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби. Правоохоронці зауважують, що посадовець вимагав кошти від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за «позитивне» проведення податкової перевірки. У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю «анулювати» комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали заступника міського голови Львівської області та начальницю відділу однієї з міськрад області, які організували корупційну схему. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, організував корупційну схему заступник міського голови. У спільники він залучив начальницю відділу однієї з міськрад області, яка відповідала за отримання коштів від підприємців. 

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Теги: війна чиновник розслідування жінка дружина перевезення погрози ДБР КМДА хабар документи Київ

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