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З 7 жовтня в Україні підвищиться вартість оформлення документів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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З 7 жовтня в Україні підвищиться вартість оформлення документів
Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» матиме нові ціни
фото з відкритих джерел

Зростуть тарифи на оформлення паспортів та оновлення певних документів 

Із завтрашнього дня, 7 жовтня, в Україні змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ». Про це повідомляє Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Тепер тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:

  • Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 грн;
  • Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 грн;
  • Обмін посвідчення водія – 950 грн;
  • Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн;
  • Проставлення апостиля – 650 грн.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ уклало меморандум з «Укрпоштою». Домовленість передбачає запуск сервісу доставки закордонних паспортів з вересня. 

Також Кабінет міністрів проголосував за рішення щодо продовження на пів року роботи паспортного сервісу Державне підприємство «Документ» для українців за кордоном.

Як повідомлялося, закордонні філії державного підприємства «Документ» 24 липня відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документівдля чоловіків.

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Теги: водій документи паспорт Меморандум тарифи Кабмін

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